Poradna: Pracuji za minimální mzdu, jak se mi zvýší čistá mzda od příštího roku?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 72×
Klára: Z rodinných důvodů pracuji na zkrácený úvazek na pět hodin denně. Se zaměstnavatelem jsem domluvena, že hrubá mzda bude vždy alespoň v minimální výši, abych měla daňově vše v pořádku a nedoplácela žádné pojistné. Jak si finančně polepším od příštího roku? Slevy na děti čerpá manžel.
V roce 2025 činí minimální mzda 20800 Kč a v roce 2026 bude činit 22400 Kč. Minimální mzda je stanovena pro práci na plný úvazek. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou mít měsíční hrubou mzdu nižší než činí minimální mzda platná pro práci na plný úvazek. Na druhou stranu mohou mít zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek hrubou mzdu velmi vysokou, mzda na zkrácený úvazek není shora nijak omezena.
Související
Nižší mzda a daňový dopočet
Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, výjimka platí pro zaměstnance, kteří jsou současně státními pojištěnci (např. penzisty, studenty) a zaměstnance, kteří odvádí minimum již z jiného příjmu (např. z hlavního zaměstnání, z podnikání). Minimální vyměřovací základ je přitom na úrovni minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek. Dopočet do minimálního vyměřovacího základu jde přitom k tíži zaměstnance. Z tohoto pohledu je dobře, že máte hrubou měsíční mzdu na úrovni alespoň minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek. Čistá mzda se Vám tak vypočítává standardním způsobem a neprovádí se žádný dopočet do minima.
Sleva na poplatníka
Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně. Sleva na poplatníka je stejná i při práci na zkrácený úvazek a pro rok 2026 se její částka nikterak nemění.
Daňové sazby
Z hrubé mzdy je Vám v letošním roce odváděna daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy), přičemž vypočtenou daň z příjmu snižuje právě sleva na poplatníka. Dále je Vám odváděno sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). Za výpočet a odvod přímých daní je zodpovědný Váš zaměstnavatel, Vy na Váš bankovní účet dostáváte čistou mzdu.
Porovnání čisté mzdy v roce 2025 a v roce 2026
V přiložené tabulce níže je vypočtena čistá mzda při práci za minimální mzdu v roce 2025 a v roce 2026, vždy pouze při uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč.
|Text
|Rok 2025
|Rok 2026
|Hrubá mzda
|20800 Kč
|22400 Kč
|Sociální pojištění
|1477 Kč
|1591 Kč
|Zdravotní pojištění
|936 Kč
|1008 Kč
|Daň z příjmu
|550 Kč
|790 Kč
|Čistá mzda
|17837 Kč
|19011 Kč
Důležitost pojištění
Přestože je Vaše hrubá mzda na úrovni minimální mzdy, tak je velmi důležité, že jste pojištěna. To znamená, že si zvyšujete svoji dobu pojištění pro důchodové účely (i pro případný výpočet invalidního důchodu), máte nárok na nemocenské dávky a náhradu mzdy od zaměstnavatele. Navíc předpokládám, že na zkrácený úvazek s nižší mzdou pracujete z nějakých osobních důvodů přechodně a v budoucnu, možná již velmi brzy, budete mít svoji mzdu vyšší. Při dočasné nutnosti sníženého pracovního rozsahu je zkrácený úvazek správným řešením, právě z důvodu pojištění.
Závěrem
Z důvodu zvýšení minimální mzdy si od příštího roku finančně polepšíte o 1174 Kč. Předpokládám, že Vám zaměstnavatel zvýší hrubou mzdu za měsíc leden 2026, takže vyšší čistu mzdou dostanete na bankovní účet v únoru, protože výplata za příslušný měsíc se vyplácí v následujícím měsíci.
TIP: Kalkulačka čisté mzdy v roce 2026