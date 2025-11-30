Poradna: Jaký je ideální přivýdělek v důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 97×
Marie: Před půl rokem jsem odešla do normálního důchodu. Uvažuji, že bych si přivydělala. Už jsem se tak trochu poptávala v okolí a nějaké možnosti bych měla. Samozřejmě nechci pracovat na plný úvazek, pouze několik hodin denně. Jaká forma přivýdělku pro mě bude nejlepší? Kdy nebudu platit daně nebo nízké?
Hned v úvodu je nutno zdůraznit, že v řádném důchodovém věku si již můžete libovolně přivydělat. Můžete tedy klidně pracovat i na smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou. Výše mzdy není u řádných starobních důchodců nikterak omezena, takže můžete mít libovolně vysokou mzdu.
Související
Kdy nebudete platit žádné daně? Zaměstnání na DPP s odměnou do limitu
Daňově nejpříznivější je dlouhodobá brigáda na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu. V případě, že budete mít v roce 2026 hrubou měsíční odměnou z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně a budete mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak nebudete platit z hrubé odměny žádnou daň a Vaše čistá odměna na účet bude ve stejné výši jako sjednaná hrubá odměna. Důvodem je skutečnost, že do výše uvedeného limitu se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění a v případě podepsání prohlášení k dani uplatníte při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka, tak jako ostatní zaměstnanci. Limit pro neplacení pojistného se pro rok 2026 oproti roku 2025 zvyšuje o 500 Kč.
Jak je to při překročení limitu?
Jestliže budete mít hrubou odměnu z dohody o provedení práce vyšší, než je výše uvedený limit, potom již z hrubé odměny budete platit sociální i zdravotní pojištění. Velkou daňovou výhodou pro pracující řádné starobní důchodce je však nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy nebo hrubé odměny). Nárok na slevu na sociálním pojištění vzniká i při práci na některou z pracovních dohod nebo na zkrácený úvazek. Pro výpočet zdravotního pojištění není žádná sleva stanovena, pracující řádní starobní důchodci však nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, tak jako ostatní zaměstnanci. Výpočet daně z příjmu je klasický a při podepsaném prohlášení k dani náleží sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč.
Dohoda o pracovní činnosti
Na základě dohody o pracovní činnosti je možné odpracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce. Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění je však výrazně nižší, pojistné se neplatí, když je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně. Při překročení limitu byste opět měla nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé odměny.
Zkrácený úvazek
Další možností je pro Vás zaměstnání na zkrácený úvazek, opět zde budete mít nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy a nebude pro Vás platit minimální vyměřovací základ při výpočtu zdravotního pojištění. Do hrubé mzdy ve výši 17100 Kč by z důvodu nároku na slevu na poplatníka byla daň z příjmu nulová. Tento limit pochopitelně platí i pro měsíční odměnu ze zaměstnání na některou z pracovních dohod.
Závěrem
Zaměstnání v řádném důchodovém věku je daňově výhodnější než v předdůchodovém věku. Od roku 2025 mají zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Když budete mít drobný přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti tak dokonce nebudete platit žádné daně z hrubé odměny, jak jsem Vám vysvětlil v textu výše. Při nižším příjmu se na zaměstnance v řádném důchodovém věku nevztahuje při výpočtu zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ, protože starobní důchodci jsou státními pojištěnci, což je při hrubé mzdě nebo odměně nižší, než činí minimální mzda na plný úvazek, rovněž výhodné.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2026