Poradna: Mám nízké příjmy, jak to budu mít s nemocenskou?
štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 78×
Karla: V současné době mám nízké příjmy, se kterými sotva vycházím. Od té doby, co pracují za tyto malé peníze, jsem nebyla nemocná. Do teď. Teď nevím, jestli finančně vyjdu, když bych byla třeba dva měsíce nemocná. Jaké budu mít peníze během nemoci, když mám nízké příjmy?
V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a nemocenskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Výše obou dávek závisí na dosahovaném předchozím příjmu.
Jestliže pracujete na pracovní smlouvu, tak budete mít na náhradu mzdy i na nemocenskou nárok, i když máte nízkou mzdu. Nižší mzda však pochopitelně ovlivní souhrnnou částku peněz, které během nemoci obdržíte. V dotazu neuvádíte, zdali pracujete na plný úvazek nebo na zkrácený úvazek, v obou případech by byl však výpočet náhrady mzdy a nemocenské stejný. Z důvodu práce na zkrácený úvazek je však v praxi mzda nižší, než by byla v případě práce na plný úvazek.
Pokles životní úrovně
V dotazu neuvádíte, jak vysoké příjmy aktuálně máte. Proto Vám níže provedeme výpočty u vybraných částek, všechny výpočty již budou provedeny dle výpočtové formule roku 2026. Při nízkých příjmech meziročně nedochází ke změně. Pracovní neschopnost pro Vás bude znamenat pokles životní úrovně, neboť si finančně pohoršíte. I když z důvodu pracovní neschopnosti na tom budete hůře, tak stále budete dostávat alespoň nějaké finanční plnění. Např. OSVČ bez účasti na dobrovolném nemocenském pojištění nemají nárok na žádné „státní peníze“ během nemoci. Po skončení pracovní neschopnosti bude pro Vás důležité hledání nového finančně lépe ohodnoceného zaměstnání, pokud se Vám nepodaří domluvit vyšší mzdu u stávajícího zaměstnavatele.
Výpočet náhrady mzdy
V první tabulce Vám tak pro nějakou bližší představu vypočítám náhradu mzdy za 80 hodin nemoci. Celková částka náhrady mzdy budu pochopitelně záviset na celkovém počtu hodin, které díky nemoci nebudete moci odpracovat. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel pouze za hodiny, které byste měla odpracovat a z důvodu nemoci neodpracujete.
|Průměrná hodinová mzda
|Náhrada mzdy za 80 hodin
|130 Kč
|5616 Kč
|140 Kč
|6048 Kč
|150 Kč
|6480 Kč
|160 Kč
|6912 Kč
|170 Kč
|7344 Kč
Výpočet nemocenské
Ve druhé tabulce máme vypočtenu měsíční nemocenskou (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) u vybraných průměrných měsíčních mezd. Minimální mzda na plný úvazek v roce 2026 činí 22400 Kč. Nejnižší mzdu však uvádíme 20000 Kč, kterou mohou mít občané pracující na zkrácený úvazek.
|Průměrná hodinová mzda
|Náhrada mzdy za 80 hodin
|20000 Kč
|11170 Kč
|22000 Kč
|12276 Kč
|24000 Kč
|13412 Kč
|26000 Kč
|14518 Kč
|28000 Kč
|15640 Kč
Závěrem
Z důvodu nižšího příjmu na pracovní smlouvu budete mít nižší dávky během pracovní neschopnosti než zaměstnanci s vyšší mzdou. Při účasti na pojištění (i při práci na zkrácený úvazek) však vzniká vždy nárok na náhradu mzdy a následnou nemocenskou. Náhradu mzdy vyplácí v prvních dvou týdnech zaměstnavatel a nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne. Pokud v současném zaměstnání jste finančně nedoceněna, tak Vám doporučuji danou situaci řešit se svým stávajícím zaměstnavatelem a při neúspěšném mzdovém jednání hledejte během trvání aktuální smlouvy finančně lépe ohodnocené zaměstnání. Zaměstnanci mohou dát výpověď kdykoliv a bez uvedení důvodu.
