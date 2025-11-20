Daňové odpočty a daňová vratka
Všechny daňové odpočty snižují daňový základ je možné uplatnit tyto částky až za celý kalendářní rok. Během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy není možné uplatňovat žádný z daňových odpočtů.
V § 15 a následujících zákona o dani z příjmu jsou upraveny podmínky pro uplatnění daňových odpočtů v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání, např. dary, odpočet úroků u hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace nebo vlastní vklady na státem podporované finanční produkty sloužící k zajištění na penzi. Všechny daňové odpočty snižují daňový základ. Zaměstnanci, kteří uplatní v ročním zúčtování daně některý z daňových odpočtů, obdrží daňový přeplatek, protože zaplacené částky na měsíčních daňových zálohách jsou vyšší než vypočtená roční daň z příjmu.
Jak vysoký je daňový přeplatek?
V praxi může být důvodem obdržení daňového přeplatku samozřejmě kumulace jednotlivých důvodů, ale při zohlednění pouze daňových odpočtů přináší každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu ve výši 150 Kč nebo 230 Kč. Proč se může lišit?
- Do ročního daňového základu za rok 2025 ve výši 1676052 Kč je totiž sazba daně z příjmu 15 %.
- Pro daňový základ nad 1676052 Kč již platí 23% sazba daně z příjmu. Daňoví poplatníci s vysokým zdanitelným ročním daňovým základem tak díky daňovým odpočtům ušetří více. Ve všech případech však je nutné nárok na všechny jednotlivé roční daňové odpočty vydokladovat. Zaměstnanci musí své mzdové účetní doložit potvrzení od banky, pojišťovny či penzijní společnosti.
Pozor na zákonné limity
Pro všechny nezdanitelné položky (daňové odpočty) platí maximální zákonné limity. Např. pro všechny finanční produkty k zajištění na penzi, kterou jsou definovány v § 15a zákona o dani z příjmu, tj. penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt platí souhrnný maximální roční daňový odpočet ve výši 48000 Kč. Pro účely maximálního daňového odpočtu se hodnotí rozhodné vklady na všechny výše uvedené produkty k zajištění na penzi.
Praktický příklad
Pan Filip si po celý rok 2025 pravidelně zasílal na svůj dlouhodobý investiční produkt 2000 Kč měsíčně a na svoji smlouvu o životním pojištění rovněž 2000 Kč. Celkem tedy na státem podporované finanční produkty vložil 48000 Kč. Roční daňový základ si pan Filip sníží o 48000 Kč, což pro něj bude znamenat daňovou úsporu 7200 Kč (48000 Kč × 15 %), protože jeho souhrnný roční daňový základ činí přibližně 800 tisíc korun.
