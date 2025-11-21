Kteří zaměstnanci budou doplácet daň za rok 2025?
Provést roční zúčtování daně může zaměstnavatel pouze za zaměstnance, kteří si o to požádají a nemají přitom povinnost vyplnit a odezvat daňové přiznání za rok 2025. Řada zaměstnanců podávajících daňové přiznání bude přitom doplácet daň z příjmu.
Daňové přiznání v praxi podávají i zaměstnanci, kteří si ke svému příjmu ze zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu přivydělávají samostatnou výdělečnou činností, mají pravidelný příjem z nájmu nebo mají jiné kapitálové příjmy, které nejsou předmětem srážkové daně z příjmu. Daňové přiznání musí vyplnit např. i zaměstnanci, kteří během roku 2025 předčasně zrušili své finanční smlouvy, u kterých v minulých letech uplatňovali daňové odpočty a snižovali si tak svojí roční daňovou povinnost.
O roční zúčtování daně nemohou požádat svého zaměstnavatele všichni zaměstnanci, ale pouze zaměstnanci splňující zákonné podmínky, kteří nemají povinnosti si sami podat daňové přiznání.
Praktický příklad – zaměstnání a podnikání
Paní Alžběta pracovala po celý rok 2025 pro zaměstnavatele na běžnou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Při výpočtu měsíčních daňových záloh během roku v plném rozsahu uplatnila slevu na poplatníka. Žádné jiné daňové slevy neuplatňuje a ani daňové odpočty. Po celý kalendářní rok si paní Alžběta současně přivydělávala výkonem samostatné výdělečné činnosti.
Hrubý zisk má 180000 Kč. Paní Alžběta si sama bude muset podat daňové přiznání. Roční nedoplatek na dani z příjmu bude činit 27000 Kč (180000 Kč × 15 %). Paní Alžběta bude muset vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, včetně přílohy číslo jedna. K vyplněnému daňovému přiznání bude muset přiložit i potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.
Praktický příklad – zaměstnání a příjem z nájmu
Zaměstnanec Štěpán pracoval po celý rok 2025 pro hlavního zaměstnavatele s hrubou měsíční mzdou cca 52000 Kč. Současně měl pan Štěpán pravidelný příjem z nájmu jednopokojového bytu. V zaměstnání uplatní v plném rozsahu slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Dílčí základ daně (tj. příjem ponížený o související výdaje) z nájmu bude 80000 Kč.
Daňový nedoplatek pana Štěpána bude činit 12000 Kč (80000 Kč × 15 %). Pan Štěpán neuplatňuje žádné daňové odpočty. Pan Štěpán bude muset vyplnit klasické čtyřstránkové přiznání, včetně přílohy číslo dva. K vyplněnému daňovému přiznání bude muset přiložit i potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.
