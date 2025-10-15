Poradna: Dodanění životního pojištění
Jindřich: V březnu jsem zrušil svoje investiční životní pojištění, protože jsme s manželkou potřebovali peníze na koupi jednopokojového bytu pro syna a chtěli jsme si všichni brát co nejnižší úvěr. V zaměstnání jsem vždy uplatňoval daňové odpočty a dostával roční daňové vratky. O kolik zaplatím vyšší daň z příjmu za rok 2025 a jak mám daňově postupovat?
Při splnění zákonných podmínek patří vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění mezi daňové odpočty, legislativní úprava je uvedena v § 15 zákona o dani z příjmu. Životní pojištění totiž patří mezi státem podporované finanční produkty, pro které náleží daňové výhody. Všechny daňové odpočty se uplatňují až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování.
Roční daňové přeplatky
Pokud jste neměl povinnost vyplňovat daňové přiznání, tak jste každoročně odevzdal mzdové účetní potvrzení příslušné pojišťovny a daňový odpočet Vám snížil roční daňový základ a tím i roční daňovou povinnost. Jestliže byly zaplacené zálohy během roku vyšší, než byla vypočtená roční daň z příjmu, tak Vám vznikl nárok na daňový přeplatek (daňovou vratku). Částku daňového přeplatku jste obdržel ve výplatě po provedení ročního zúčtování daně.
Dodanění z důvodu předčasného zrušení životka
Vzhledem k tomu, že jste životní pojištění předčasně zrušil (jedno z jakých důvodů), tak budete muset v daňovém přiznání dodanit daňové odpočty v posledních deseti letech. Za rok 2025 si tedy budete muset sám podat daňové přiznání a daňové záležitosti za Vás nebude moci vyřídit Váš zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění má tedy tyto negativní daňové důsledky, se kterými je vhodné před zrušením počítat.
Praktický příklad
Pan XY zrušil v roce 2025 předčasně smlouvu o životním pojištění, přičemž v posledních 10 letech uplatnil na smlouvu celkový souhrnný daňový odpočet ve výši 120000 Kč. Dílčím základem daně za rok 2025 dle § 10 zákona o dani z příjmu bude mít pan XY i právě částku 120000 Kč. Pan XY bude muset vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Z důvodu zpětného dodanění daňových odpočtů se zvýší daňová povinnost pana XY o 18000 Kč (120000 Kč × 15 %).
Daňové přiznání syna
V dotazu uvádíte, že byt jste koupili synovi. Jestliže je tedy Váš syn veden v katastru nemovitostí jako majitel daného bytu, tak bude muset pro rok 2026 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdo se stal majitelem nemovitosti během roku 2025, ten musí do ledna příštího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro celý rok 2026 platí daň z nemovitých věcí majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitosti k 1. lednu příslušného roku. V případě, že je roční daň z nemovitých věcí nižší než 5000 Kč, což se týká většiny malých bytů, tak se daň z nemovitých věcí platí jednorázově do konce května.