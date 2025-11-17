Kdy vzniká nárok na roční daňový přeplatek?
Po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání za rok 2025 obdrží někteří daňoví poplatníci roční daňový přeplatek. Kdo a za jakých podmínek může daňový přeplatek obdržet?
Zaměstnanci, kteří pracovali po celý rok 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo postupně pro více zaměstnavatelů za sebou, přičemž měli u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani a nemají žádné jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 vyšší než 20000 Kč, mohou svého posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.
Daňové přiznání podávají daňoví poplatníci s ročními zdanitelnými příjmy vyššími než 50000 Kč, za které nemůže provést zaměstnavatel roční zúčtování daně. Ve kterých případech přinese plnění ročních daňových povinností nárok na roční daňový přeplatek?
Roční daň z příjmu je nižší než zaplacené daňové zálohy
Během roku odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy zálohovou daň z příjmu. V ročním zúčtování daně se následně vypočítá roční daň z příjmu. Pokud je roční daň z příjmu nižší než souhrnná zaplacená zálohová daň z příjmu během roku, tak vzniká nárok na daňový přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenými daňovými zálohami a vypočtenou roční daní z příjmů. K této situaci dochází hned z několika důvodů, např. nevyužití slevy na poplatníka v plném rozsahu během roku, nárok na slevu na manželku, která se čerpá vždy až za celý kalendářní rok nebo uplatnění některých daňových odpočtů.
Roční daňový bonus je vyšší než měsíční daňové bonusy
Dalším důvodem pro obdržení ročního daňového přeplatku je, že roční daňový bonus je vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy během roku. Zaměstnanci mající nárok na daňový přeplatek mají o vypočtenou částku daňového přeplatku vyšší čistou mzdu o provedeném ročním zúčtování daně.
OSVČ zaplatily vyšší zálohy než je roční daň z příjmu
Daňový přeplatek nemohou obdržet OSVČ plnící si své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíčním daňovém paušálním režimu. V takovém případě jsou veškeré daňové platby splněny právě paušálními platbami a nelze uplatňovat žádné daňové slevy nebo odpočty navíc. Ostatní OSVČ však mohou obdržet roční daňový přeplatek, jestliže zaplacené daňové zálohy během roku byly vyšší než roční daň z příjmu. To zjednodušeně znamená, že hrubý zisk za rok 2025 je nižší než hrubý zisk za rok 2024, protože od výše zisku se odvíjí výše a frekvence daňových záloh. Pokud je roční daň z příjmu do 30 tisíc korun, tak se neplatí během roku daňové zálohy. I OSVČ mohou obdržet daňový přeplatek z důvodu nároku na roční daňový bonus. Daňový přeplatek dostávají OSVČ po odevzdání daňového přiznání na účet uvedený v žádosti, která je součást daňového přiznání.