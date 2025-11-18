Nevyužití slevy na poplatníka
Kdo z různých důvodů nepracoval po celý kalendářní rok 2025, ten většinou po provedeném ročním zúčtování daně obdrží daňový přeplatek. Výjimkou je situace, kdy si zaměstnanec přivydělává i jinými zdanitelnými příjmy, např. podnikáním nebo příjmem z nájmu.
Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani uplatňují při výpočtu čisté měsíční mzdy slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Nárok na měsíční slevu na poplatníka mají i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod, jestliže mají podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani.
Jak vysoká je roční sleva na poplatníka?
V ročním zúčtování daně i v ročním daňovém přiznání za rok 2025 se bude vždy uplatňovat sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Sleva na poplatníka náleží v plném rozsahu i při práci pouze na zkrácený úvazek.
Praktický příklad
Pan Jakub během roku 2025 odpracoval 10 měsíců, neboť začátkem roku byl nezaměstnaný. Během roku zaplatil pan Jakub v souhrnu na měsíčních daňových zálohách částku 33740 Kč. Pan Jakub nemá povinnost podat daňové přiznání za rok 2025 a požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, ve kterém se uplatní sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč a pouze z tohoto titulu bude mít pan Jakub nárok na daňový přeplatek ve výši 5140 Kč, tj. ve výši 2570 Kč za každý měsíc, kdy slevu na poplatníka nečerpal.
Sleva na poplatníka se nikdy nekrátí
Nárok na slevu na poplatníka v roční výši 30840 Kč mají všichni daňoví poplatníci. Tedy případně i pouze s pasivními příjmy nebo pracující starobní důchodci. Sleva na poplatníka je jedinou daňovou slevou, kterou není potřeba nijak prokazovat a dokládat. V ročním zúčtování daně tuto slevu mzdová účastní vždy uplatňuje ve výši 30840 Kč, i když zaměstnanec u zaměstnavatel odpracoval pouze několik měsíců.
Dlouhodobá nemoc a nevyužití slevy na poplatníka
Vzhledem k tomu, že z nemocenské se neplatí daň z příjmu, tak zaměstnanci dlouhodobě v pracovní neschopnosti, kdy po celý měsíc pobírají pouze od Okresní správy sociálního zabezpečení nemocenskou, nemají rozhodný příjem, u kterého by uplatnili slevu na poplatníka, což se rovněž napraví v ročním zúčtování daně, čímž vznikne důvod pro obdržení ročního daňového přeplatku.
