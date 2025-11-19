Komu sníží sleva na manželku daň z příjmu za rok 2025?
Podmínky pro uplatnění slevy na manželku jsou poměrně přísné, v minulosti si snižovalo roční daňovou povinnost více domácností. Kdo si za rok 2025 sníží celkovou daň z příjmu o 24840 Kč?
Všechny daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu, stejně tak sleva na manželku (manžela), kterou lze uplatnit až za celý kalendářní rok. Všechny ostatní daňové slevy je možné uplatňovat již při výpočtu měsíční daně z příjmu, tj. daňovou slevu na poplatníka, daňovou slevu na průkaz ZTP/P, daňovou slevu na invaliditu prvního a druhého stupně, daňovou slevu na invaliditu třetího stupně i daňové zvýhodnění na děti.
Sleva na manželku (manžela) se čerpá vždy za celý rok
Jedinou daňovou slevou, která se čerpá až za celý kalendářní rok, je právě sleva na manželu (manžela). Důvodem je skutečnost, že jednou z podmínek je dodržení i příjmového ročního limitu, takže během roku není předem jasné, jestli budou zákonné podmínky dodrženy či nikoliv.
Legislativní úprava
Podmínky pro uplatnění slevy na manželku (manžela) jsou uvedeny v § 35bb zákona o dani z příjmu. Sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč, pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňová sleva ve dvojnásobné výši. Nárok na uplatnění této daňové slevy vzniká pouze:
- Jestliže daňový poplatník, který bude tuto roční daňovou slevu uplatňovat v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání žije ve společné hospodařící domácnosti s manželem (manželkou) a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let, a
- Manžel (manželka) poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč. Slevu na manželku (manžela) nevyužijí OSVČ plnící si své daňové povinnosti v měsíčním daňovém paušálu, protože měsíčními platbami mají splněny všechny daňové povinnosti a nemohou obdržet žádný daňový přeplatek.
Hodnocené příjmy
V odstavci 4 výše uvedeného zákona jsou taxativně vyjmenovány příjmy, které se nepočítají do hodnoceného vlastního příjmu manželky (manžela). Všechny ostatní příjmy, mimo tyto uvedené, se do rozhodného příjmu počítají.
Rodičovský příspěvek se nepočítá
Do limitu pro hodnocení nároku na slevu na manželku (manžela) se nepočítá rodičovský příspěvek. Jestliže tedy byla manžela po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, potom je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit tuto daňovou slevu a obdržet poměrně vysoký daňový přeplatek.
