Nižší hodnocení doby pojištění v příštích letech
čtení na 2 minuty | přečteno 67×
Čím vyšší je získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra starobního důchodu. Od roku 2026 však bude postupně zápočet za každý ukončený rok pojištění postupně klesat. Každý rok pojištění zvýší částku důchodu méně, než je tomu v současnosti. Podívejme se jak.
Procentní výměra starobního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky neboli osobní vyměřovací základ, který se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Po zohlednění redukce se získá výpočtový základ, který je již významně nižší než průměrná důchodová mzda odpracované roky. Procentní výměra starobního důchodu následně činí v letošním roce 1,5 % za každý celý ukončený rok pojištění z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu).
Praktický výpočet
Pan Jiří má osobní vyměřovací základ ve výši 52000 Kč. Pan Jiří odejde v říjnu 2025 do řádného starobního důchodu. Do první redukční hranice ve výši 20486 Kč se osobní vyměřovací základ započítá ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 20486 Kč do 186228 Kč) se započítá osobní vyměřovací základ z 26 %. Výpočtový základ tedy činí 28680 Kč.
Každý ukončený rok pojištění znamená zápočet z výpočtového základu ve výši 1,5 %, takže procentní výměra důchodu pana Jiřího činí 19790 Kč (28680 Kč × 46 let × 1,5 %). Základní výměra důchodu, kterou mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou, činí 4660 Kč, takže měsíční starobní důchod pana Jiřího činí 24450 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 19790 Kč).
Nižší zápočet v příštích letech
V § 34 zákona o důchodovém pojištění je uveden zápočet za každý celý ukončený rok pojištění v následujících letech. Postupně bude klesat, takže bude docházet k postupnému mírnému zhoršení výpočtu důchodu. V přiložené tabulce níže máme uveden zápočet za každý rok pojištění od roku 2025.
|Rok
|Zápočet
|2025
|1,500 %
|2026
|1,495 %
|2027
|1,490 %
|2028
|1,485 %
|2029
|1,480 %
|2030
|1,475 %
|2031
|1,470 %
|2032
|1,465 %
|2033
|1,460 %
|2034
|1,455 %
|po roce 2024
|1,450 %
