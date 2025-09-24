Evidence na úřadu práce a další náhradní doby pojištění
Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají i náhradní doby pojištění. Co je dobré vědět o náhradních dobách pojištění? Jaké jsou nejčastější náhradní doby pojištění?
Náhradní doby pojištění jsou období, kdy se sice neplatí sociální pojištění, ale přesto jsou tato období hodnocena pro důchodové účely. Existence náhradních dob pojištění je velmi důležitá a plní ochranářskou funkci. Náhradní doby pojištění jsou uvedeny v § 5 zákona o důchodové pojištění č. 155/1995 Sb. Nejčastějšími náhradními dobami pojištění při splnění zákonných podmínek jsou: evidence na úřadu práce, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně. Většina náhradních dob pojištění se hodnotí z 80 %.
Evidence na úřadu práce
Období nezaměstnanosti je vždy nepříjemné, neboť dochází k poklesu životní úrovně rodiny. Během nezaměstnanosti je však vhodné se vždy evidovat na úřadu práce, a to hned z několika důvodů:
- při splnění zákonných podmínek náleží podpora v nezaměstnanosti
- za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát
- hodnocení daného období pro důchodové účely
Kdy nezaměstnanost zvyšuje důchod?
Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se však započítává maximální v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Z výše uvedeného tedy platí, že krátkodobé nezaměstnanosti mají malý vliv na výši státního důchodu.
Praktický příklad
Paní Lucie byla během produktivního života celkem osmkrát v evidenci na úřadu práce. Vždy však maximálně po dobu šesti měsíců a po celé období evidence na úřadu práce náležela paní Lucii podpora v nezaměstnanosti. I když byla paní Lucie poměrně častěji bez zaměstnání, tak celkovou dobu pojištění bude mít mírně nadprůměrnou.
Nulový příjem během náhradních dob nevadí
Při výpočtu starobního důchodu se náhradní doby pojištění hodnotí i jako vyloučené doby pojištění, které jsou definovány v § 16 zákona o důchodovém pojištění. Vyloučené doby pojištění brání snížení průměrné důchodové mzdy. I když tedy nemá maminka pečující o dítě do 4 let věku žádný vlastní aktivní příjem ze zaměstnání nebo podnikání, tak si po dobu péče o dítě zvyšuje dobu pojištění a současně si nesnižuje osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu).
