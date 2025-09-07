Poradna: Pracovní problémy v předdůchodovém věku
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 7177×
Barbora: V zaměstnání to mám nyní těžké. Práce je náročnější, máme nového šéfa a kolektiv se zhoršil. Do předčasného důchodu mohu odejít již koncem tohoto roku, tak přemýšlím, jestli nemám raději odejít do předčasného důchodu. Na druhou stranu potřebuji každou korunu, pomáháme s manželem dceři, která je samoživitelka. Co mám dělat?
Termín odchodu do důchodu je individuální záležitostí. Pro někoho může být ze zdravotních, rodinných, pracovních nebo osobních důvodů vhodný i odchod do trvale kráceného předčasného důchodu. Jiní občané chtějí za každou cenu pracovat až do řádného důchodového věku.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s kráceném za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Nižší valorizace v předčasném důchodu
Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Případný odchod do předčasného důchodu navíc znamená nižší valorizaci státního důchodu až do dosažení řádného důchodového věku, když se zvyšuje pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv.
Omezení příjmů v předčasném důchodu
Předčasní důchodci navíc nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, takže výdělečná činnost předčasných důchodců je značně omezena. Např. v roce 2025 si předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně.
Oddálení rozhodnutí
Pracovní atmosféra a situace v zaměstnání se v praxi poměrně rychle mění. Stačí jedna povedená zakázka, odchod některého zaměstnance do jiného zaměstnání, přijmutí nového optimistického zaměstnance apod. V dotazu neuvádíte, kdy se situace ve Vašem zaměstnání tak zhoršila a zdali je nějaká možnost zlepšení. Vhodné je vždy nepříjemnosti vykomunikovat, pokud se to nedaří, tak je zpravidla vhodné hledat nové pracovní uplatnění, než zůstávat dlouhodobě v zaměstnání, do kterého se chodí každý den s odporem a člověk se nemůže dočkat času, kdy bude moci jít domů.
Řádný starobní důchod je vyšší
Finanční rozdíl mezi předčasným důchodem a případným řádným starobním důchodem je vyšší, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají. Předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Když tedy odejdete do předčasného důchodu, tak bude rodinný disponibilní příjem pochopitelně nižší. Před finálním rozhodnutím Vám doporučuji si zjistit, s jakým předčasným důchodem byste mohla v závislosti na termínu odchodu do předčasného důchodu počítat. Pokud bude pro Vás částka předčasného důchodu finančně nepřijatelná, tak budete buď pracovat u stávajícího zaměstnavatele nebo si budete hledat nové pracovní uplatnění na trhu práce.
Evidence na úřadu práce
Na doplnění uvádím, že lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, jestliže získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Od příštího roku budou mít nárok na takto dlouhou podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti lidé starší 57 let. Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti je rovněž možností, jak odejít do předčasného důchodu později a snížit si krácení za předčasnost. Během evidence na úřadu práce je nutné si plnit zákonné povinnosti, s tím je potřeba počítat.