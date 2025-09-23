Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Rok pojištění navíc a důchod

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale právě i na získané době pojištění. Jak se doba pojištění počítá? Jak zvyšuje každý rok pojištění důchod?

Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Neukončené dny pojištění navíc tedy „propadají“. Dle § 34, odstavce 8) zákona o důchodovém pojištění se celým rokem pojištění rozumí 365 dní. Při samotném výpočtu důchodu se tedy nezohledňují přestupné roky, což je pro žadatele o důchod výhodnější.

Praktický příklad

Pan Adam získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a 15 dní a pan Miroslav získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a 327 dní. Při výpočtu starobního důchodu jsou na tom oba pánové stejně, hodnotí se jim 45 let.

Každý rok pojištění hraje roli

Občané s vysokou dobou pojištění mohou v praxi mít nadprůměrný důchod i při relativně nižších příjmech. Naopak ani vyšší příjmy při minimální době pojištění nezajišťují nadprůměrný důchod. Důchod neovlivňují pouze příjmy, ale právě i průběh pojištění se získanou dobou pojištění. Každé nepojištěné období je tedy pro výpočet starobního důchodu negativní hned ze dvou důvodů: získá se nižší doba pojištění a snižuje se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky).

Medián mzdy a důchod dle doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2025 u mediánu mzdy za druhé čtvrtletí roku 2025 u různých dob pojištění. Z tabulky názorně vidíme, že každý rok pojištění navíc zvyšuje částku důchodu. Mediánem mzdy je hodnota mzdy ležící přesně uprostřed při jejich seřazení od nejvyšší po nejnižší. Polovina zaměstnanců v Česku tak má svoji mzdu vyšší než medián mezd a polovina má svoji mzdu nižší.

Průměrná důchodová mzda Doba pojištění Řádný starobní důchod
41115 Kč 42 let 20946 Kč
41115 Kč 43 let 21334 Kč
41115 Kč 44 let 21721 Kč
41115 Kč 45 let 22109 Kč
41115 Kč 46 let 22497 Kč
41115 Kč 47 let 22885 Kč

Při době pojištění v rozsahu 45 let činí starobní důchod 22109 Kč a při získání doba pojištění v rozsahu 46 let je vyšší o 388 Kč a činí 22497 Kč.

Petr Gola

