Rok pojištění navíc a důchod
Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale právě i na získané době pojištění. Jak se doba pojištění počítá? Jak zvyšuje každý rok pojištění důchod?
Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Neukončené dny pojištění navíc tedy „propadají“. Dle § 34, odstavce 8) zákona o důchodovém pojištění se celým rokem pojištění rozumí 365 dní. Při samotném výpočtu důchodu se tedy nezohledňují přestupné roky, což je pro žadatele o důchod výhodnější.
Praktický příklad
Pan Adam získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a 15 dní a pan Miroslav získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a 327 dní. Při výpočtu starobního důchodu jsou na tom oba pánové stejně, hodnotí se jim 45 let.
Každý rok pojištění hraje roli
Občané s vysokou dobou pojištění mohou v praxi mít nadprůměrný důchod i při relativně nižších příjmech. Naopak ani vyšší příjmy při minimální době pojištění nezajišťují nadprůměrný důchod. Důchod neovlivňují pouze příjmy, ale právě i průběh pojištění se získanou dobou pojištění. Každé nepojištěné období je tedy pro výpočet starobního důchodu negativní hned ze dvou důvodů: získá se nižší doba pojištění a snižuje se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky).
Medián mzdy a důchod dle doby pojištění
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2025 u mediánu mzdy za druhé čtvrtletí roku 2025 u různých dob pojištění. Z tabulky názorně vidíme, že každý rok pojištění navíc zvyšuje částku důchodu. Mediánem mzdy je hodnota mzdy ležící přesně uprostřed při jejich seřazení od nejvyšší po nejnižší. Polovina zaměstnanců v Česku tak má svoji mzdu vyšší než medián mezd a polovina má svoji mzdu nižší.
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|41115 Kč
|42 let
|20946 Kč
|41115 Kč
|43 let
|21334 Kč
|41115 Kč
|44 let
|21721 Kč
|41115 Kč
|45 let
|22109 Kč
|41115 Kč
|46 let
|22497 Kč
|41115 Kč
|47 let
|22885 Kč
Při době pojištění v rozsahu 45 let činí starobní důchod 22109 Kč a při získání doba pojištění v rozsahu 46 let je vyšší o 388 Kč a činí 22497 Kč.
