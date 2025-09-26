Mezery v pojištění jsou problém
Pro výpočet důchodu je důležité minimalizovat mezery v pojištění. Každé nepojištěné období samozřejmě snižuje celkovou dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu a současně snižuje průměrnou důchodovou mzdu. Kontrola průběhu pojištění se rozhodně vyplatí.
Občané v předdůchodovém věku by si měli v dostatečném předstihu zkontrolovat svůj vlastní průběh pojištění, což znamená podat si žádost o zaslání IOLDP. V informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP) jsou uvedeny veškeré doby pojištění, které má Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci. Právě z těchto údajů se bude v budoucnu vypočítávat starobní důchod.
Nesrovnalosti je potřeba vyřešit
Pokud nějaké údaje v IOLDP neodpovídají skutečnosti, tak je potřeba danou situaci napravit a dané období „vydokladovat“. ČSSZ může v praxi mít nepřesné údaje např. z důvodu, že některý z bývalých zaměstnavatelů si neplnil své zákonné povinnosti. Nevyřešené období v rozsahu např. i pouhých dvou měsíců může přitom snížit rozhodnou dobu pojištění o jeden rok, což má za následek pochopitelně nižší starobní důchod.
Praktický příklad
Paní Žaneta získala dobu pojištění v rozsahu 44 let a 330 dní, protože má nevyřešené dva měsíce v průběhu pojištění, v takovém případě by se jí pro důchodové účely hodnotilo 44 let, protože doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Po „vydokladování“ těchto dvou měsíců však ukončí paní Žaneta další celý rok pojištění a při výpočtu starobního důchodu se jí bude počítat 45 let.
Kdy je řešením dobrovolné důchodové pojištění?
V případě mezery v pojištění je vždy vhodné zvážit, zdali se nevyplatí v daném období si platit dobrovolné důchodové pojištění. Situace je samozřejmě individuální a záleží na skutečném průběhu pojištění. Vzhledem k tomu, že zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena, tak je vhodné takovou situaci řešit včas.
Snížení průměrné mzdy
Mezera v pojištění, kdy není v daném období odváděno sociální pojištění a ani není splněna žádná z legislativních podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, znamená snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), ze kterého se následně starobní důchod vypočítává. Dochází totiž k „rozmělnění“ rozhodných příjmů. Čím delší mezera v pojištění, tím pochopitelně negativnější dopad na výpočet důchodu.
