Poradna: Budu platit zdravotní pojištění jako předdůchodce?
Monika: Za dva měsíce začnu čerpat předdůchod, chci odejít až do normálního důchodu. Během předdůchodu budu asi nějak omezeně pracovat. Buď na některou z pracovních dohod, nebo na zkrácený úvazek. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát, takže z výdělku bych ho neplatila?
Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, podmínkou jsou však dostatečné vlastní úspory na smlouvě. Jednou z výhod předdůchodu je skutečnost, že předdůchodci jsou skutečně státními pojištěnci pro účely placení zdravotního pojištění. Pro uplatnění této výhody však musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí vyplácet minimálně dva roky.
Status předdůchodce nepřináší automatické osvobození od zdravotního pojištění
Zařazení do kategorie státních pojištěnců však automaticky neznamená osvobození od platby zdravotního pojištění. Z rozhodných aktivních příjmů předdůchodci zdravotní pojištění platí. Vzhledem k tomu, že pro předdůchodce neplatí žádná příjmová omezení, na rozdíl od předčasných důchodců, tak si v praxi někteří předdůchodci skutečně ke svému měsíčnímu předdůchodu přivydělávají.
Zaměstnání na některou z dohod
V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně, tak se z ní neplatí zdravotní pojištění. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění, pokud hrubá měsíční odměna činí 4499 Kč a méně. Při překročení těchto limitů se již z pracovních dohod zdravotní pojištění platí. Ze zkráceného úvazku se zdravotní pojištění platí vždy.
Sazby zdravotního pojištění
Předdůchodci nemají žádnou zvýhodněnou sazbu zdravotního pojištění oproti ostatním zaměstnancům. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 % z hrubé mzdy, dalších 9 % na zdravotním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy platné pro zaměstnání na plný úvazek v daném roce.
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
V roce 2026 činí minimální vyměřovací základ 22400 Kč. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá mzda nižší než právě 22400 Kč a právě v těchto případech musí být dodržen minimální vyměřovací základ. To však neplatí pro státní pojištěnce, kterými jsou právě i předdůchodci. V těchto případech se zdravotní pojištění vypočítává ze skutečné hrubé mzdy a neprovádí se dopočet do minima, který jde v plném rozsahu k tíži zaměstnance, protože zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění zmíněných 9 %. Status předdůchodce tak přináší pouze výhodu v tom, že nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.
Závěrem
Při čerpání předdůchodu z Vaší smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebudete nikterak příjmově omezena. Můžete mít libovolné příjmy. Budete čerpat své vlastní úspory, což je zásadní rozdíl oproti předčasnému důchodu. Když však budete pracovat, tak budete ze své hrubé mzdy nebo hrubé odměny platit zdravotní pojištění, výjimkou by bylo zaměstnání na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pro neplacení zdravotního pojištění. Na předdůchodce se však nevztahuje povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu. Když byste tedy měla hrubou mzdu ze zkráceného úvazku nižší než 22400 Kč, tak by se zdravotní pojištění vypočítalo ze skutečné hrubé mzdy.