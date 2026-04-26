Poradna: Jak mi častá nemocnost snižuje důchod?
Barbora: V posledních letech bývám často dlouhodobě nemocná. Uvažuji i o předčasném důchodu. Mám strach, že kvůli nemocnosti bych měla nízký předčasný důchod. Co byste mi poradili?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tedy o necelé tři roky dříve). Pro možnost odchodu do předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 40 let.
Častá nemocnost nevadí
V dotazu píšete, že jste byla v posledních letech často nemocná, to však nevadí pro výpočet důchodu, pokud jste byla nemocná během trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Nemoc Vám v takovém případě nesnižuje získanou dobu pojištění. Současně období pobírání nemocenské patří mezi vyloučené doby pojištění. To znamená, že z důvodu nemoci nedochází ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky (osobního vyměřovacího základu), ze které se následně starobní důchod vypočítává. Zjednodušeně řečeno Vám období nemoci měsíční důchod nesníží. Řádný důchod ani předčasný důchod.
Zdravotní problémy a předčasný důchod
V praxi jsou právě zdravotní problémy jedním z častých důvodů, proč se odchází do trvale kráceného předčasného důchodu. Rozhodnutí o předčasném důchodu je vždy individuální a každý si musí sám vyhodnotit, jak moc velký problém pro jeho zdraví výkon zaměstnání představuje. I při zdravotních problémech je pochopitelně možné se evidovat na úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. I lidé v předdůchodovém věku si mohou požádat o invalidní důchod, podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Pochopitelně ne všechny zdravotní problémy jsou dostatečné pro přiznání invalidity.
Co přináší předčasný důchod?
Při odchodu do předčasného důchodu počítejte s trvalým krácením za předčasnost, omezenou valorizací až do dosažení řádného důchodového věku a omezenými možnostmi vlastního přivýdělku. Při samotném výpočtu předčasného důchodu samozřejmě platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší předčasný důchod. Pozitivní zprávou je, že při výpočtu předčasného důchodu nedochází ke krácení výchovného na děti. Níže Vám zasíláme kalkulačky, kde si můžete propočítat částky předčasného důchodu v závislosti na výši příjmů, době pojištění a krácení. Ve druhé kalkulačce je počítáno s polovičním krácením, splnit podmínky je však těžké, protože musí být získána doba pojištění 45 let a některé náhradní doby pojištění se nepočítají (např. studium nebo evidence na úřadu práce).
Snížení úvazku? Jiné zaměstnání?
Nevím, zdali se Vaše zdravotní problémy zhoršují z důvodu výkonu současného zaměstnání a jak moc je pro Vás současné zaměstnání po zdravotní stránce nepříjemné. I když může být předčasný důchod zajímavým řešením Vaší životní situace, tak stojí za úvahu, zdali byste třeba nezvládla u současného zaměstnavatele pracovat třeba na zkrácený úvazek, nebo jestli nemáte možnost vykonávat jiné zaměstnání, které by svou náplní odpovídalo Vašemu zdravotnímu stavu.
Závěrem
Samotná častá nemocnost nebude mít negativní vliv na Váš důchod, pokud jste byla stále zaměstnána nebo byla na nemocenské v ochranné lhůtě. Při zdravotních problémech může být předčasný důchod řešením, rozhodnutí je vždy individuální. Možná by však mohlo být pro Vás i řešením snížení pracovního úvazku nebo hledání jiného zaměstnání a evidence na úřadu práce.
