Čerpání nemocenských dávek a daně
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Nemocenské dávky vyplácí místně příslušná OSSZ. Čerpání nemocenských dávek má však v některých případech i pozitivní daňové důsledky. Podívejme se na praktické příklady, kdy se dostane daňový přeplatek.
Zjednodušeně platí, že z nemocenských dávek se neplatí žádné daně a zaměstnanci nemají kvůli čerpání nějaké nemocenské dávky speciální daňové povinnosti navíc. Zvláště u otcovské a ošetřovného se v podstatě daňově nic neděje, protože tyto dávky se pobírají krátkou dobu a většinu měsíce tak zaměstnanec stejně klasicky odpracuje a má tedy nějaký rozhodný zdanitelný příjem.
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- Podpůrčí doba u otcovské je 2 týdny, jak vyplývá z § 38b zákona o nemocenském pojištění.
- Podpůrčí doba u ošetřovného je maximálně 9 kalendářních dní, u osamělých rodičů 16 dní, jak vyplývá z § 40 zákona o nemocenském pojištění.
Mateřská a dlouhodobá nemocenská
Jiná situace je u mateřské, která se pobírá několik měsíců (dle § 33 zákona o nemocenském pojištění je základní podpůrčí doba nejčastěji 28 týdnů), a u nemocenské, která se rovněž může pobírat dlouhodobě několik měsíců v závislosti na zdravotním stavu. Když pojištěnec (pojištěnka) neodpracuje během kalendářního roku všech 12 kalendářních měsíců z důvodu čerpání mateřské nebo nemocenské, tak zpravidla vznikne nárok na daňový přeplatek, neboť se během roku nepodaří v plném rozsahu využít slevy na poplatníka. Měsíční sleva na poplatníka činí 2570 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na další daňové okolnosti nebo počet skutečně odpracovaných měsíců během roku.
Jak je vysoký daňový přeplatek?
Za každý měsíc neuplatnění měsíční slevy na poplatníka tedy v praxi vzniká nárok na roční daňový přeplatek ve výši 2570 Kč. Podmínkou je ovšem, aby takto vysoká částka daně z příjmu byla během ostatních měsíců v roce zaplacena na dani z příjmu.
Praktický příklad – nemoc a daňový přeplatek za rok 2026
Pan Michal byl v pracovní neschopnosti v dubnu a v květnu letošního roku. V lednu až březnu a od června do prosince 2026 pro stejného zaměstnavatele normálně pracoval a za tyto měsíce zaplatil formou zálohové daně z příjmu souhrnnou částku 54780 Kč. Pan Michal požádá svého zaměstnavatele začátkem února 2027 o roční zúčtování daně a obdrží daňový přeplatek. Dvouměsíční nemoc bude důvodem pro daňový přeplatek ve výši 5140 Kč. Celkový daňový přeplatek pana Michala za rok 2026 bude ještě vyšší, protože uplatní v ročním zúčtování daně daňové odpočty z důvodu spoření na důchod (u doplňkového penzijního spoření a dlouhodobého investičního produktu).