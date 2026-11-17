Zaměstnání na pracovní dohody a nemocenské dávky
štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 291×
Klasická pracovní smlouva, a to případně i na zkrácený úvazek, je jistotou pro nárok na jednotlivé nemocenské dávky, protože takové zaměstnání zakládá účast na pojištění. Při vyšší odměně lze však nemocenské dávky čerpat i z pracovních dohod.
Když je hrubá odměna z pracovních dohod do limitu, tak se z nich neplatí sociální ani zdravotní pojištění a takové zaměstnání se nehodnotí pro důchodové účely a ani samozřejmě pro nárok na některou z nemocenských dávek. Pracovní dohody by v praxi měly sloužit pouze jako přivýdělek formou brigády. Zjednodušeně pracovní dohody nejsou vhodné pro někoho, kdo nemá vyřešen svůj pojistný vztah, a to hned z několika důvodů, jedním z nich je např. nemožnost čerpat nemocenské dávky.
Související
- Z dohody o provedení práce se v roce 2026 platí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 12000 Kč a více, v roce 2027 to bude při hrubé měsíční odměně 12500 Kč a více.
- Z dohody o pracovní činnosti se v roce 2026 platí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4500 Kč a více, v roce 2027 to bude při hrubé měsíční odměně 5000 Kč a více.
Praktický příklad – Hlavní zaměstnání a brigáda
Pan Radim pracuje na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek pro hlavního zaměstnavatele s hrubou mzdou 55000 Kč a současně si přivydělává brigádně 11000 Kč na dohodu o provedení práce pro druhého zaměstnavatele. Nyní je pan Radim nemocný, takže prvních 14 dní dostává od hlavního zaměstnavatele náhradu mzdy a od 15. dne bude dostávat nemocenskou. Výpočet nemocenské se provede samozřejmě pouze z jeho mzdy z hlavního zaměstnání. Brigáda na DPP je pro pana Radima výhodná, těží z minimálního zdanění a přitom má vše s ohledem na pojistné „vyřešeno“ hlavním zaměstnáním.
Praktický příklad – Nemocenská z DPP
Studentka Karolína si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 21000 Kč. Hrubá odměna je nad limit, takže z ní platí sociální i zdravotní pojištění. V případě pracovní neschopnosti by měla Karolína nárok na nemocenskou, protože její zaměstnání zakládá účast na pojistném. Peníze za nemoc by byly samozřejmě poměrně nízké, protože by byly vypočteny z rozhodného příjmu 21000 Kč, což není ani minimální mzda platná pro plný úvazek.
Praktický příklad – Dvě brigády a žádná nemocenská
Paní Monika pracuje pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11500 Kč. Ani z jedné dohody neplatí sociální a zdravotní pojištění, takže v případě pracovní neschopnosti by neměla nárok na nemocenskou z žádného zaměstnání.
Další články k tématu Nemocenské dávky 2027