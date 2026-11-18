Které nemocenské dávky a kdy náleží po skončení zaměstnání?
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Základní podmínkou nároku na nemocenské dávky (tj. nemocenskou, mateřskou, otcovskou a ošetřovné) je účast na pojištění. V některých případech může být nemocenská dávka přiznána i po skončení zaměstnání v takzvané ochranné lhůtě. Za jakých podmínek?
Nárok na žádnou nemocenskou dávku není automatický a musí být splněny zákonné podmínky. Zaměstnanci musí mít ze závislé činnosti příjem podléhající sociálnímu pojištění, což je při práci na klasickou pracovní smlouvu splněno vždy, ale u pracovních dohod záleží na výši odměny. I ze zkráceného úvazku se odvádí sociální pojištění, takže zaměstnání na zkrácený úvazek nebrání přiznání nemocenských dávek.
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Jak je to však při skončení zaměstnání?
Konec v zaměstnání má pro případný nárok na nemocenské dávky významný vliv. Rozhodující je však skutečné ukončení pracovního poměru, a nikoliv běh dvouměsíční výpovědní lhůty. Během výpovědní lhůty pracovní poměr stále trvá, takže nemocenské dávky jsou normálně přiznány a standardně vypočteny. Jakmile skončí zaměstnání a zaměstnanec nenastoupí plynule do nového zaměstnání, tak je aktuálně bez účasti na pojištění.
I přesto lze některé nemocenské dávky pobírat, pro některé je totiž dle § 15 stanovena tzv. „ochranná lhůta“. V ochranné lhůtě lze pobírat nemocenskou a mateřskou. Pro ošetřovné a otcovskou ochranná lhůta není stanovena, na tyto nemocenské dávky vzniká nárok pouze za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na pojištění. Ošetřovné může čerpat druhý z rodičů, ale otcovskou nikoliv, takže otcovská v takových případech „propadne“.
- pro nemocenskou je stanovena 7denní ochranná lhůta
- pro mateřskou je stanovena 180denní ochranná lhůta
Praktický příklad – nemocenská v ochranné lhůtě
Paní Evě skončila pracovní smlouva koncem října. Dne 4. listopadu nastoupila na nemocenskou, tedy v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. V prvních dvou týdnech bude bez peněz, protože to vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, přičemž náhrada mzdy náleží výhradně za dobu trvání pracovní smlouvy. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti bude mít paní Eva nárok na nemocenskou, i když aktuálně „nemá pracovní smlouvu“, zachránila ji ochranná lhůta.
Praktický příklad – mateřská v ochranné lhůtě
Paní Martině skončí koncem ledna smlouva na dobu určitou (trvala dva roky), i když je těhotná. Pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou uplyne sjednanou lhůtou bez ohledu na další okolnosti. Paní Martina nastoupí v dubnu na mateřskou, tedy v ochranné 180denní lhůtě, takže paní Martina bude mít nárok na mateřskou, přičemž výpočet bude stejný, jako kdyby nastupovala na mateřskou za dobu trvání pracovní smlouvy.
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