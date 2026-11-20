Poradna: Z dohody platím stejné daně jako ze zkráceného úvazku, proč?
štítky Daně Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 402×
Petra: Děti mám ještě malé, tak jsem byla ráda, že jsem měla práci na zkrácený úvazek, manžel má totiž časově náročnou práci. Bohužel jsem dostala výpověď. Prozatím jsem si našla práci na dohodu o provedení práce. Myslela jsem si, že alespoň daňově ušetřím, ale zdanění je velmi podobné. Není to divné? Vždyť u dohody by se neměly platit skoro žádné daně.
Ze zaměstnání na pracovní smlouvu na zkrácený úvazek jste platila daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Váš manžel má vyšší příjmy, proto předpokládám, že daňové zvýhodnění na děti uplatňuje on, takže Vy jste při výpočtu měsíční daně z příjmu uplatňovala pouze slevu na poplatníka. Při zkráceném úvazku jsou sazby sociálního a zdravotního pojištění stejné jako u plného úvazku, výjimkou je dopočet do minima, tuto variantu však nezmiňujete, tak se s ní nebudu dále zabývat. Zjednodušeně tedy platí, že zkrácený úvazek pro Vás osobně nebyl nijak daňově zvýhodněn.
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Praktický příklad
Paní XY pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 30000 Kč. U zaměstnavatele má paní XY podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti uplatňuje manžel. Z hrubé mzdy je paní XY sraženo:
- sociální pojištění 2130 Kč (30000 Kč × 7,1 %)
- zdravotní pojištění 1350 Kč (30000 Kč × 4,5 %)
- daň z příjmu 1930 Kč (30000 Kč × 15 % – 2570 Kč)
Čistá mzda na účet paní XY je tedy 24590 Kč (30000 Kč – 2130 Kč – 1350 Kč – 1930 Kč).
Kdy je zdanění u dohody o provedení práce nízké?
Máte pravdu, že zdanění u dohody o provedení práce může být velmi nízké. To se však týká hrubých odměn do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění, což dle formulace dotazu není Váš případ. V roce 2026 se neplatí z dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna nižší než 12000 Kč. V roce 2027 se nebude platit z dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění, když bude hrubá měsíční odměna nižší než 12500 Kč. Vy jste však, předpokládám, měla vyšší hrubou měsíční odměnu, takže Vy jste ze své hrubé odměny již sociální i zdravotní pojištění platila. Sazby pojistného jsou přitom při překročení limitu stejně vysoké jako v případě zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu.
Praktický příklad
Paní YX pracovala pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 30000 Kč. I na základě dohody o provedení práce může být hrubá měsíční odměna takto vysoká. Výše odměny není limitována. Na základě dohody o provedení práce je však možné pro zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok. Paní YX má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, takže při výpočtu čisté odměny na účet uplatní rovněž základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Daňové zvýhodnění na děti opět uplatňuje manžel. Z hrubé odměny je paní YX sraženo:
- sociální pojištění 2130 Kč (30000 Kč × 7,1 %)
- zdravotní pojištění 1350 Kč (30000 Kč × 4,5 %)
- daň z příjmu 1930 Kč (30000 Kč × 15 % – 2570 Kč)
Čistá mzda na účet paní YX je tedy 24590 Kč (30000 Kč – 2130 Kč – 1350 Kč – 1930 Kč).
V obou případech je tedy zdanění stejně vysoké a zaměstnání paní YX na dohodu o provedení práce nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu nebo zvýhodnění.
Závěrem
Zdanění u dohody o provedení práce může být skutečně stejné jako u zkráceného úvazku, jak jsme si vypočítali na praktických příkladech. Z důvodu překročení limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění Vám zaměstnání na dohodu o provedení práce nepřináší očekávané nízké zdanění.
TIP: Kalkulačka dohody o provedení práce