Poradna: Jaký je minimální důchod při celoživotní práci?
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Denisa: Příští rok půjdu do normálního starobního důchodu, kromě péče o dceru jsem vždy pracovala. Moje výplaty byly spíše nižší, finančně rodinu táhl manžel, takže mám z důchodu trochu strach. Bude alespoň nějak zvýhodněno, že jsem vždy pracovala? Mám nárok na nějaký vyšší minimální důchod?
I když jste měla nízké příjmy, tak nemějte z odchodu do důchodu obavy. Z důvodu získání vysoké doby pojištění a odchodu do řádného starobního důchodu budete mít poměrně vysoký měsíční důchod, předpokládám, že dokonce vyšší než očekáváte. Vaše získaná vysoká doba pojištění je Vaším důchodovým benefitem.
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Započítejte si i náhradní dobu pojištění
Do doby pojištění se Vám počítají nejenom odpracované roky, kdy jste z příjmu odváděla sociální pojištění, ale i péče o dceru a i studium v zákonném rozsahu (tzv. náhradní doby pojištění), protože jste studovala před rokem 2010. Opět záleží na Vašich konkrétních „školních údajích“.
Minimální důchod se Vás týkat nebude
Legislativou je stanoven pouze jednotný minimální starobní důchod platný pro řádný i předčasný důchod bez ohledu na průběh pojištění. V roce 2027 činí minimální starobní důchod 10340 Kč. Není stanoven žádný zvýhodněný minimální důchod pro lidi, kteří vždy pracovali. Vy však budete mít důchod výrazně vyšší než minimální důchod platný pro rok 2027. A to o hodně.
Praktické výpočty důchodu v roce 2027 při nízkém příjmu
Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. na rozhodných příjmech od roku 1986 a získané době pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů se při výpočtu starobního důchodu vypočítává průměrná důchodová mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Neznám Vaše dosahované příjmy a ani Vaši získanou dobu pojištění, takže Vám nemohu říci přesnou částku starobního důchodu.
Pro orientaci Vám však v tabulce uvádím výpočet řádného starobního důchodu v roce 2027 při získání doby pojištění v rozsahu 46 let u různých průměrných důchodových mezd. Všechny mzdové částky jsou zvoleny úmyslně velmi nízké, když máte z důvodu nízkých příjmů obavy z odchodu do starobního důchodu.
Pokud bude Vaše průměrná důchodová mzda vyšší, než je uvedeno v tabulce níže, tak bude pochopitelně Váš starobní důchod vyšší. Roli samozřejmě hraje i zvolená doba pojištění, v tabulce je počítáno s vysokou dobou pojištění, při nižší době pojištění by byl řádný důchod nižší.
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|20000 Kč
|46 let
|18604 Kč
|20000 Kč
|46 let
|20666 Kč
|20000 Kč
|46 let
|21379 Kč
|20000 Kč
|46 let
|22092 Kč
Z tabulky názorně vidíme, že z důvodu vysoké doby pojištění je měsíční starobní důchod vysoký a i při průměrné mzdě za odpracované roky ve výši 24000 Kč dosahuje 20666 Kč, což je sice stále podprůměrná hodnota, ale již se jedná o relativně důstojný důchod, přestože byly rozhodné příjmy v produktivním věku takto nízké. Důchodovou záchranou v tabulce výše je získaná vysoká doba pojištění, která je někdy při důchodovém porovnávání neprávem opomíjena. Vám přitom bude značně zvyšovat Váš měsíční důchod.
Závěrem
Při vysoké době pojištění se odchodu do starobního důchodu v roce 2027 nebojte, vzhledem k vysoké době pojištění budete mít měsíční důchod vyšší, než očekáváte. Způsob výpočtu starobního důchodu je pro lidi s nízkými příjmy příznivý, zvláště při vysoké době pojištění. Pokud byste si chtěla ke svému důchodu přivydělávat, tak samozřejmě můžete, řádní starobní důchodci nejsou ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni.