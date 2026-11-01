Poradna: Vzali mi vdovský důchod, jak ho lze dostat zpátky?
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Monika: V říjnu jsem již vdovský důchod po zemřelém manželovi nedostala, přestali mi ho vyplácet, i když jsme spolu vychovali dvě děti. Když budu mít příští rok 60 let, mám nějakou možnost znovu vdovský důchod? Finančně na tom budu bez vdovského důchodu špatně.
Základní lhůta pro výplatu vdovského důchodu je pouze jeden rok, jak vyplývá z § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Po roce náleží vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v tomto paragrafu. V praxi nejčastějšími podmínkami jsou péče o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného věku. Vzhledem k tomu, že Vám přestali vdovský důchod vyplácet, tak předpokládám, že nesplňujete žádnou ze zákonných podmínek. Nyní Vám tedy přestal být vdovský důchod vyplácen. Není to však definitivní a trvalé.
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Kdy se vdovský důchod obnovuje?
Pokud je nějaká ze zákonných podmínek splněna do 5 let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod, tak se výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví, což bude i Váš případ, protože splníte věkovou podmínku, jak Vám rozeberu níže. Pro jistotu zde uvedu všechny zákonné podmínky pro pokračování výplaty vdovského důchodu. Těmito podmínkami jsou:
- péče o nezaopatřené dítě
- péče o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
- péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
- invalidita třetího stupně
- dosažení požadovaného věku
Požadovaný věk splníte
Věková podmínka je v zákoně o důchodovém pojištění definována takto – dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Vzhledem k tomu, že příští rok budete mít 60 let, tak jste se narodila v roce 1967.
- Důchodový věk muže narozeného v roce 1967 je dle aktuálně platné legislativy 65 let a 2 měsíce. Tento věk ponížený o 4 roky je 61 let a 2 měsíce.
- Váš řádný důchodový věk je při výchově dvou dětí 65 let a 2 měsíce, stejný jako muže stejného ročníku narození.
- Pro účely obnovy vdovského důchodu se bude posuzovat věk 61 let a 2 měsíce, protože je nižší.
Jestliže jste poprvé v říjnu letošního roku neobdržela výplatu vdovského důchodu, tak v zákonné pětileté lhůtě splníte zákonnou podmínku pro obnovu vdovského důchodu, protože dosáhnete požadovaného zákonného věku. Pokud byste splnila dříve jinou z výše uvedených zákonných podmínek, potom by se vdovský důchod na základě Vašeho požadavku obnovil dříve. Věkovou podmínku splníte v 61 letech a 2 měsících a na základě Vaší žádosti Vám bude výplata vdovského důchodu obnovena.
Pozor na souběh dvou důchodů
Na doplnění uvádím, že jakmile budete pobírat i starobní důchod, tak se uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů a bude Vám vyplácen pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího bude náležet pouze polovina procentní výměry. Základní výměra důchodu náleží pouze jednou, např. v roce 2027 bude činit základní výměra důchodu 5170 Kč. Ve většině případů tak náleží vdově v plné výši vlastní starobní důchod a z vdovského důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu. Z tohoto důvodu je odchod do předčasného důchodu pro vdovy s nárokem na vdovský důchod značně méně atraktivní.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že v zákonné obnovovací lhůtě splníte věkovou podmínku, tak se Vám výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví. Při plánování vlastního termínu odchodu do starobního důchodu zohledněte i zákonná pravidla platná pro souběh nároku na dva důchody.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu