Akcie Nvidie se propadly o 30 procent. Příležitost desetiletí, nebo past na investory?
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Akcie Nvidie patří k těm, na kterých spousta investorů pohádkově zbohatla. Z výrobce grafických karet přes těžbu kryptoměn až po zlatý důl v podobě datových center pro umělou inteligenci. Sílily však pochybnosti, zda růst nenarazí na svůj strop. Ještě dříve, než jsme na tuto otázku dostali odpověď, muž, který s Nvidií stál od začátku, Jensen Huang, rezignoval.
Skandál může mít pokračování
Na první pohled by se zdálo, že Jensenu Huangovi se stalo totéž co Jeffu Bezosovi nebo Billu Gatesovi. Moc, sláva a hodně peněz samozřejmě přitahují zájem žen. Ani dlouholeté manželství ho před nevěrou neuchránilo. Část podílu v Nvidii navíc spravuje společně s manželkou Lori. V případě Huanga však šlo o víc než o klasickou nevěru. Na jeho milence Alice Huang totiž ulpělo podezření, že pracovala pro čínské zpravodajské služby.
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Alice Huang byla spojena se singapurskou společností Megaspeed, podezřelou z obcházení amerických omezení na vývoz čipů do Číny. Objevují se i indicie o vazbách na další firmy, které mohly dodávat čipy do Číny. Nic však nedokazuje Huangovu účast na nezákonných dodávkách. Aféru řeší vyšetřovatelé a Kongres se zabývá exportními omezeními.
Jsou akcie Nvidie skutečně levné?
Od říjnového maxima akcie Nvidie ztratily přes 30 procent. Jejich P/E se pohybuje kolem 13,5násobku očekávaného zisku. Takové ocenění bychom čekali spíše u zavedených cyklických či dividendových firem, od kterých se velký růst nečeká, než u technologické společnosti v nejdynamičtějším sektoru současnosti. Na první pohled je Nvidia mimořádně levná.
Jenže investice je ošemetná. Nikdo neví, co dalšího vyšetřování přinese ani zda dnešní odhady zisků obstojí. Odchod Huanga navíc znamená ztrátu hlavní tváře a ikony firmy. Právě on dokázal přesvědčovat investory, že budoucnost umělé inteligence patří Nvidii.
Z celé aféry však vyplývá i pozitivní zpráva. V pondělí 9. listopadu technologický Nasdaq vzrostl o 2,7 procenta, zatímco Nvidia odepsala 4,3 procenta. Je pravda, že rostla její konkurence, například AMD. To je logické. Přesto se ukazuje, že technologická burza dokáže růst, i když její největší hvězda padá. A to je pro celý trh dobrá zpráva.