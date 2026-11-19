Zlato ztratilo 30 procent. A nejhorší ještě nemusí být za námi
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 1391×
Zlato od lednového vrcholu ztratilo přibližně 30 procent své hodnoty. Od začátku roku cena žlutého kovu oslabila o 13 procent. Zlato tak vstoupilo do medvědího trhu. Aktuální cena se pohybuje kolem 3770 dolarů za unci, tedy pod důležitou hranicí 3800 dolarů. Z pohledu technické analýzy bude nyní rozhodující, zda se zlato dokáže nad tuto úroveň vrátit. Jaký vývoj lze u ceny zlata očekávat v následujících měsících?
Dolar a dluhopisy proti zlatu
Propad ceny zlata má dva společné jmenovatele, které spolu úzce souvisejí. Prvním je výnos desetiletých amerických státních dluhopisů, který se pohybuje nad 5 procenty. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě silný dolar. Tyto dvě příčiny tak vytvářejí silný tlak na cenu zlata. Situaci navíc zkomplikovala válka s Íránem, která vedla k růstu cen energií a znovu oživila inflační obavy. Investoři proto začali počítat s tím, že americký Fed bude muset udržovat přísnou měnovou politiku déle, než se původně očekávalo.
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Nic na tom nemění fakt, že velké centrální banky včetně Číny zlato nakupují. Ve třetím čtvrtletí nakoupily přes 321 tun zlata, což představuje meziroční nárůst o 42 procent podle čísel World Gold Council. Ani silná poptávka ze strany centrálních bank však korekci nezastavila.
Americký dluh jako problém budoucnosti
Často lidé namítají, jak je možné, že institucionální investoři preferují americké státní dluhopisy, které vzhledem k rostoucímu americkému zadlužení nemohou být tak bezpečné jako právě zlato. Ano, tato úvaha má své opodstatnění, ale problém je v časovém horizontu. Amerika zatím nečelí bezprostřední krizi financování svého dluhu. Výnosy rostou, ale situace je stále pod kontrolou. Vysoké deficity budou dál vytvářet tlak na americké veřejné finance, ale skutečná dluhová krize může přijít až v horizontu několika let. A nemusí přijít vůbec.
A tak se investorům může vyplatit koupit americký dluhopis, který nyní nabízí solidní výnos, než nakoupit zlato, jehož držení nepřináší žádný úrok a navíc jeho cena klesá. V krátkodobém horizontu tak zlato s dolarem a americkými dluhopisy prohrává.
Rozhodne hranice 3800 dolarů
Zlato má před sebou dva možné scénáře z pohledu technické analýzy. Buď se mu podaří rychle vrátit nad hranici 3800 dolarů a potvrdit, že její prolomení bylo pouze krátkodobou epizodou. K tomu by mohla pomoci nějaká pozitivní zpráva, třeba ze strany amerického Fedu, že už nebude sazby dále zvyšovat. Tím by se mohl odstartovat návrat k dlouhodobému růstovému cyklu.
Anebo se stane opak. Zlato se nad tuto hranici nevrátí a bude pokračovat v propadu. Fed přitom nemusí sazby ani výrazně zvýšit. Stačí, když investoři začnou počítat s tím, že vysoké sazby zůstanou déle, než dosud očekávali. Problém aktuální situace je v tom, že zlato minulý rok rostlo tak rychle, že má stále velký prostor pro další pokles ceny.