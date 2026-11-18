Poradna: Nadprůměrný důchod při časté nezaměstnanosti, je to možné?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 433×
Karel: Na podzim příštího roku půjdu do normálního důchodu. V posledních deseti letech jsem byl hned několikrát nezaměstnaný. Měl jsem vždy nadprůměrné příjmy, tak jsem očekával i nadprůměrný důchod, teď nevím, jak to budu mít. Můžete mi to vysvětlit?
Při výpočtu starobního důchodu platí jednoduché pravidlo – čím vyšší průměrná důchodová mzda a čím vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je značný rozdíl, zdali se odchází do řádného, nebo do předčasného důchodu. Z tohoto pohledu je dobře, že budete příští rok odcházet do řádného starobního důchodu. Při výpočtu starobního důchodu to bude hrát pozitivní roli.
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Není nezaměstnanost jako nezaměstnanost
Pro důchodové účely není vůbec jedno, o jakou nezaměstnanost se jedná. Pokud se jedná o nezaměstnanost bez evidence na úřadu práce a bez placení dobrovolného důchodového pojištění, potom je to velký problém. Takové období se samozřejmě nikdy nepočítá do doby pojištění a má negativní vliv na výši průměrné důchodové mzdy, která se z důvodu nulového rozhodného příjmu v tomto období sníží. Dlouhodobé takové období má za následek, že nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán, protože není získána alespoň minimální doba pojištění, která činí 35 let. Co se týká nezaměstnanosti při registrování na úřadu práce, zde záleží na okolnostech, jak si vysvětlíme níže.
Evidence na úřadu práce a důchod
Období nezaměstnanosti, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se počítá do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění vždy (z 80 %). Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se však jako náhradní doba pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.
Co z toho vyplývá pro Vás?
I když jste byl v posledních deseti letech častěji nezaměstnaný, tak to pro Vás může mít minimální negativní důchodový vliv. Podmínkou je, že se Vám celé období počítá jako náhradní doba pojištění, tj. že jste vždy pobíral podporu v nezaměstnanosti, nebo splňujete podmínku hodnocení daného období i bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Rozhodující je, zdali svými nezaměstnanostmi splňujete zákonné podmínky pro hodnocení nezaměstnanosti jako náhradní doby pojištění. Jestliže zákonné podmínky splňujete, potom budete mít kvůli nadprůměrným příjmům i nadprůměrný důchod. Nezaměstnanost hodnocená jako náhradní doba pojištění se totiž současně počítá jako vyloučená doba pojištění a nemá negativní vliv na výši průměrné důchodové mzdy.
U nezaměstnanosti nelze dělat ukvapené závěry
Pro důchodové účely není vůbec jedno, o jaký typ nezaměstnanosti se jedná. Takže při hodnocení dopadu nezaměstnanosti na výši státního důchodu nelze dělat unáhlená rozhodnutí a je potřeba prozkoumat detailně celý průběh pojištění. Zjednodušeně platí, že i delší nezaměstnanost, která se však počítá jako náhradní doba pojištění, snižuje důchod velmi málo (záleží na tom, jaká doba pojištění se kvůli omezenému zápočtu získá).
Závěrem
Výši starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Vám se bude ještě počítat v zákonném rozsahu studium. Z toho vyplývá, že jestli jste byl nezaměstnaný několikrát až v posledních 10 letech, tak se Vám velmi pravděpodobně významná část nezaměstnanosti bude hodnotit pro důchodové účely. Jaká přesně, to nevím, protože neznám detailně Váš průběh pojištění. Při nadprůměrných příjmech během produktivního života budete pravděpodobně mít i nadprůměrný důchod, i když jste byl v posledních deseti letech několikrát nezaměstnaný. Nebyl jste totiž nezaměstnaný v jednom kuse, takže jste, předpokládám, několikrát pobíral podporu v nezaměstnanosti.
TIP: Kalkulačka řádného důchodu