Minimální mzda pro zaměstnavatele bude skoro 37000 Kč, proč?
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V příštím roce bude činit minimální měsíční mzda pro plný úvazek 24900 Kč, bude tedy o 2500 Kč vyšší než v roce 2026. To se však jedná o hrubou mzdu, ale pro zaměstnavatele jsou rozhodující mzdové náklady. U minimální mzdy budou v příštím roce atakovat téměř 37 tisíc korun. Jak je to možné?
Samotná hrubá mzda je základním daňově-sociálním údajem. Zaměstnavatele nejvíce zajímají mzdové náklady, které jsou poměrně výrazně vyšší. Zaměstnavatelé totiž musí za zaměstnance platit sociální a zdravotní pojištění. V souhrnu činí povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance 33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Právě hrubá mzda je tedy základním daňovým údajem, ze kterého se vypočítávají všechny rozhodné přímé daně.
Související
- Sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance činí 24,8 %.
- Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance činí 9 %.
Placená dovolená
Odvodem povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance to však nekončí. Zaměstnavatelé musí zaměstnanci platit např. zákonnou dovolenou, pracovní vybavení a pracovní pomůcky, školení a další platby. Zákonná minimální dovolená během roku činí 4 týdny, v praxi však zaměstnavatelé nabízejí delší dovolené a k tomu i např. „sick days“, takže skutečný počet neodpracovaných dní je vyšší. Jestliže budeme pro zjednodušení počítat, že zaměstnanec kvůli dovolené neodpracuje celý jeden měsíc během roku, tak to zjednodušeně znamená, že zaměstnavatel platí zaměstnance 12 měsíců během roku, ale zaměstnanec skutečně odpracuje 11 měsíců. Na skutečně odpracovaný měsíc jsou mzdové náklady ještě vyšší, než se zdá na první pohled.
Praktický výpočet
Pan Jiří bude mít v roce 2027 svoji hrubou mzdu na úrovni aktuálně platné minimální mzdy ve výši 24900 Kč. V první tabulce si vypočítáme jeho čistou mzdu na účet, kterou dostane, jestliže počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani. Sazba zdravotního pojištění činí 4,5 % z hrubé mzdy, sazba sociálního pojištění 7,1 % z hrubé mzdy a sazba daně z příjmu 15 % z hrubé mzdy. Z tabulky názorně vidíme, že čistá mzda bude u minimální mzdy nižší přibližně o 4000 Kč než sjednaná hrubá mzda. I zaměstnanci pracující za minimální mzdu platí přímé daně a nemají nárok na žádnou speciální daňovou úlevu nebo zvýhodnění.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|24900 Kč
|Sociální pojištění
|1768 Kč
|Zdravotní pojištění
|1121 Kč
|Daň z příjmu
|1165 Kč
|Čistá mzda na účet
|20846 Kč
Ve druhé tabulce si vypočítáme průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele za rok 2027, jestliže počítáme pouze s platbou povinného sociálního a zdravotního pojištění a s měsíční placenou dovolenou. Mzdové náklady budou zpravidla ještě vyšší, závisí na konkrétním typu zaměstnání. V tabulce je vypočteno úplné minimum, výsledná částka je zaokrouhlená na pětisetkoruny nahoru.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|24900 Kč
|Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|8417 Kč
|Měsíční mzdové náklady
|33317 Kč
|Počet odpracovaných měsíců
|11
|Měsíční mzdové náklady za skutečně odpracovaný měsíc
|36500 Kč
Závěrem
Skutečné průměrné mzdové náklady za odpracovaný měsíc zaměstnavatele u minimální mzdy budou v příštím roce vyšší o skoro 12000 Kč než samotná hrubá mzda. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatelé musí za zaměstnance platit povinné pojistné a zákonnou dovolenou. Při zohlednění dalších přímých plateb přímo souvisejících s danou pracovní činností je tato částka ještě vyšší a u jednotlivých zaměstnavatelů se v praxi liší.