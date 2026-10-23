Daňové chyby výdělečně činných důchodců
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I výdělečně činní starobní důchodci by si měli hlídat své daňové záležitosti, aby zbytečně neplatili více na přímých daních nebo nezapomněli splnit nějakou daňovou povinnost. Na co si dát pozor? Co si ohlídat?
V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy, naproti tomu předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Pokud předčasný důchodce takový příjem má, tak se mu přestane vyplácet předčasný důchod. V praxi si nejčastěji předčasní důchodci přivydělávají na pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění, např. v roce 2026 si lze bez placení sociálního pojištění vydělat na dohodu o provedení práce 11999 Kč a méně.
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- Nástup do zaměstnání na zkrácený úvazek znamená pro předčasné důchodce „přerušení“ výplaty předčasného důchodu, protože ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí.
- Mírné překročení hrubé odměny u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nad limit se nevyplatí ani řádnému starobnímu důchodci, protože čistá odměna na účet je paradoxně nižší.
Nepodepsání prohlášení k dani
I starobní důchodci mohou případně pracovat pro dva a více zaměstnavatelů současně. Daňové slevy je však možné uplatňovat pouze u jednoho ze zaměstnavatelů, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Někteří starobní důchodci však nepodepíší prohlášení k dani u žádného zaměstnavatele, čímž přichází o měsíční slevu na poplatníka.
Nedoložení slevy pro sociální pojištění
Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy, ale je nutné doložit zaměstnavateli nárok na tuto slevu. Většina zkušených účetních si příslušné doklady vyžádá a upozorňuje zaměstnance na to. Z různých důvodů tomu tak být nemusí, a pokud zaměstnanec tyto doklady nedodá, tak nelze slevu na sociálním pojištění při výpočtu čisté mzdy uplatnit.
Mírné překročení hrubého zisku v podnikání
Podnikající starobní důchodci vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, takže do hrubého zisku sociální pojištění vůbec neplatí. Pro celý rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z podnikání hrubý zisk do 117521 Kč, v případě podnikání po část roku je limit poměrně nižší. Mít hrubý zisk mírně nad limit se daňově nevyplácí.
Nenárokování srážkové daně z DPP
Zaplacenou srážkovou daň z brigád na dohodu o provedení práce je možné obdržet zpět, jestliže je podáno za rok 2026 daňové přiznání a roční daň z příjmů je nižší než zaplacená daň z příjmů během roku. Při ročním daňovém základu do 205600 Kč se obdrží srážková daň v plném rozsahu zpět, podání daňového přiznání je však nutností.
Neřešení daňového přeplatku
Pokud starobní důchodce pracuje pouze po část roku, tak mu vznikne nárok na daňový přeplatek, protože i v takovém případě má nárok na roční daňovou slevu na poplatníka. Daňový přeplatek je však nutné řešit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.
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