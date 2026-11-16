Nemocenské dávky 2027: Minimální versus nadprůměrná mzda
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Výpočet všech nemocenských dávek závisí na dosahovaném příjmu, ze kterého bylo placeno sociální pojištění v rozhodném období. Při výpočtu nemocenských dávek je však zaveden princip solidarity, takže zaměstnanci s nižší mzdou mají vyšší náhradový poměr.
V roce 2027 bude činit minimální měsíční mzda 24900 Kč, což je o 2500 Kč více než v roce 2026. Základním příjmovým údajem pro výpočet nemocenských dávek je rozhodný předcházející příjem, zpravidla za 12 předcházejících kalendářních měsíců, takže se zvýšení minimální mzdy pro účely nemocenských dávek projeví se zpožděním. Právě u minimální mzdy platné pro rok 2027 a nadprůměrné mzdy ve výši trojnásobku minimální mzdy, tj. částky 74700 Kč, si vypočteme jednotlivé nemocenské dávky dle výpočtové formule roku 2027.
Související
- Mateřskou si vypočteme za 30 kalendářních dní.
- Nemocenskou si vypočteme za 30 dní nároku na nemocenskou.
- Ošetřovné si vypočteme za 9 dní (maximální standardní délka ošetřovného, pouze u osamělých rodičů činí 16 dní).
- Otcovskou si vypočteme za 14 dní (jednotná délka otcovské dle zákona o nemocenském pojištění).
Výpočet je každoročně odlišný
Přestože v posledních letech nedošlo k zásadním změnám při výpočtu jednotlivých nemocenských dávek, tak je výpočet každý rok odlišný, protože se mění redukční hranice. Právě existence redukčních hranic je důvodem, proč je výpočet nemocenských dávek výhodnější pro lidi s nižší mzdou.
V přiložené tabulce máme současně uveden i hrubý náhradový poměr (NP v %), tj. poměr výsledné částky vůči hrubé mzdě. Z tabulky názorně vidíme, že při hrubé mzdě 74700 Kč je náhradový poměr u všech dávek významně nižší než u minimální mzdy. Náhradový poměr u nemocenské významně ovlivňuje celkový počet dní nemocenské. Pro naše účely je rozhodující porovnání náhradového poměru u minimální mzdy a zvolené nadprůměrné mzdy. Při výpočtu nemocenských dávek hraje tedy roli i princip solidarity, který je zastoupen právě parametry u redukčních hranic.
|Druh dávky
|24900 Kč
|NP
|74700 Kč
|NP
|Mateřská
|17220 Kč
|69,2 %
|45450 Kč
|60,8 %
|Nemocenská
|13906 Kč
|55,8 %
|37530 Kč
|50,2 %
|Ošetřovné
|3987 Kč
|16,0 %
|10755 Kč
|14,4 %
|Otcovská
|8036 Kč
|32,3 %
|21210 Kč
|28,4 %