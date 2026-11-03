Největší chyba investorů? Snaha nakupovat na dně a prodávat na vrcholu
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Obchodování na burze je v principu až dětsky jednoduché. Stačí pouze nakoupit akcii či jiné finanční aktivum ve správnou dobu. A pak ho znovu ve správnou dobu prodat. Zisk si ponechat a popřípadě dále investovat, ať se majetek ještě více zvětší. Je to opravdu takto jednoduché. Samozřejmě vyvstane otázka, proč tedy nejsou všichni investoři bohatí. A jak se vlastně může stát, že lidé prodělají?
Okamžik, který nelze spolehlivě určit
Tento přístup k burzovním trhům je založen na časování. Tedy hledání správného momentu pro nákup či prodej. Samozřejmě trefit ten správný moment je těžké. To přiznávají i zastánci této strategie, která vyžaduje navíc neustálé sledování trhů. Správný moment se může kdykoliv rozplynout.
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Hlavní problém tohoto přístupu je však v tom, že opravdová dna nebo vrcholy lze s úplnou jistotou určit až zpětně. To je železné pravidlo.
Častým problémem časování je to, že investor nebo trader po několika úspěšných investicích nabude pocitu, že přišel na to, kdy přesně nakupovat a kdy prodávat. Ale tento postoj je iluzí, z podstaty věci to není možné. Samozřejmě existují investoři, kteří mají vyšší úspěšnost než ostatní, ale ani tak to neznamená, že investice vyjde pokaždé. A čím častěji člověk obchoduje, tím více pravděpodobnost úspěchu klesá.
Pravidelnost jako protiváha časování
Protipólem časování je pravidelné nakupování bez ohledu na to, co se na trhu děje. Investor rozkládá svoje nákupy jednoho titulu v čase a důležité je pro něj dosáhnout dlouhodobě průměrně nízké hodnoty. Tento přístup je daleko jistější, zejména pak pokud trhy zažívají dlouhou dekádu růstu jako v dnešní době. To však neznamená, že je to nejlepší univerzální strategie. Právě pokud je trh volatilnější nebo se nachází dlouhodobě v sestupném trendu, tak je lepší v této době omezit nákupy.
Disciplína místo iluze neomylnosti
Ideální řešení je samozřejmě průnikem obou investičních strategií. Důležité je nehrát si na protřelého tradera, který na každém grafu najde dno a vrchol. Jinak řečeno, umí na každé akcii za každých podmínek vydělat. Ideální je tedy připustit volatilitu trhů a umět ji využít, tzn. kromě pravidelného dokupování akcií si odložit část prostředků k nákupu akcií, které trh neoprávněně smete spolu s ostatními. Typickým příkladem jsou aktuální výprodeje spojené s technologickým sektorem. Ne všechny akcie jsou totiž exponovány vůči umělé inteligenci stejným způsobem.