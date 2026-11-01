Co nesmí chybět v lékárničce na pracovišti
Sponzorovaný obsah
Mezi až překvapivě časté bizáry, se kterými se setkávají BOZP technici, je, že firma odbyde povinnost a na zeď kanceláře pověsí autolékárničku z benzínky.
Ve výsledku by to ani nemuselo být až tak špatně, pokud by lékárničku schválil smluvní lékař nebo BOZP pracovník – i když pravděpodobně by ji bylo třeba trochu dovybavit.
Konkrétní seznam, co musí ve firemní lékárničce být, však neexistuje, odvíjí se to od rizik vzniku pracovního úrazu pracovního úrazu.
Co říká zákon
Zajistit prostředky pro poskytnutí první pomoci ukládá zaměstnavatelům § 2 zákona č. 309/2006 Sb. Zákoník práce v § 102 dodává, že zaměstnavatel musí určit a nechat vyškolit lidi, kteří v nouzi zorganizují pomoc a zavolají záchranku.
To nejdůležitější ale v paragrafech nenajdete: žádný předpis nediktuje, co přesně má být uvnitř. Obsah lékárničky navrhuje závodní lékař (poskytovatel pracovnělékařských služeb) podle rizik konkrétního provozu. Tuto roli mu ukládá vyhláška č. 79/2013 Sb.
Umístění pak řeší nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podle kterého musí být lékárnička snadno dostupná a označená bezpečnostní značkou – bílým křížem na zeleném poli.
Co patří do firemní lékárničky takřka vždy
Ačkoliv se pracovní rizika liší, tohle by nemělo chybět nikde:
Jednorázové rukavice chrání poskytovatele první pomoci, a přesto se na ně zapomíná ze všeho nejčastěji.
Sterilní krytí a obinadla ve dvou až třech šířkách, k tomu přidejte obvaz na větší rány.
Náplasti s polštářkem i klasické náplasti, ideálně ve více velikostech. Poslouží například při říznutí se o papír.
Dezinfekce na rány – v praxi se nejlépe osvědčuje dezinfekce ve spreji.
Nůžky se zaoblenými hroty a pinzeta poslouží na vytažení třísky i bezpečné rozstřižení rukávu.
Trojcípý šátek pro rychlé znehybnění paže.
Resuscitační rouška, která chrání při dýchání z úst do úst.
Izotermická fólie proti prochladnutí zraněného, než dorazí záchranka.
Roztok na výplach očí – smítko se do oka snadno dostane i u počítače.
Seznam obsahu a čísla 155 a 112, zřetelně nalepené na vnitřní straně víka.
Čím lékárničku dovybavit podle specifických rizik
K základu lékarníčky na pracovišti se přidávají další položky podle toho, s čím zaměstnanci přicházejí do styku.
Kuchyně, svařovny a slévárny: Nezbytností jsou chladivý gel a krytí na popáleniny.
Provozy s pilami, noži či rotujícími nástroji: Je třeba tlakový obvaz, případně škrtidlo.
Lakovny, laboratoře a galvanovny: Neobejdete se bez velkoobjemové oční sprchy.
Výroba a sklady: Na pohmožděniny se hodí instantní chladivé obklady.
Práce venku a v mrazírnách: Vyžaduje navíc prostředky proti prochladnutí.
Pozor na volně prodejné léky. Tablety proti bolesti do firemní lékárničky nepatří, pokud tak výslovně neurčí závodní lékař.
Co přesně má v lékárničce být, určuje smluvní lékař, popřípadě BOZP pracovník – podle rizik daného provozu. Při sestavování se proto neřiďte žádným univerzálním seznamem.
Lékárnička musí být po ruce
Lékárnička by měla viset na viditelném a snadno dostupném místě. Ve velkých provozech se vyplatí rozvěsit lékárniček více, aby to k nejbližší nebylo dále než pár desítek metrů.
Za obsah má odpovídat jeden konkrétní člověk. Stačí, když dvakrát ročně vyhodí prošlé kusy, doplní spotřebovaný materiál a datum kontroly zapíše do tabulky na víku.
I ta nejlépe vybavená krabička na světě selže, když si s ní vaši lidé nevědí rady, věnujte proto pozornost školení BOZP a zachránit životy mohou i kurzy první pomoci přímo na pracovišti.
Sponzorovaný obsah