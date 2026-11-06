Poradna: Vyplatí se mi přechod z fakturace na smlouvu?
štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 156×
Štěpán: Jako řemeslník mám aktuálně hodně zakázek, musím je i odmítat. Nikoho však zaměstnat nechci. Naopak přemýšlím nad nabídkou, kterou mi dal jeden zákazník, abych začal pracovat na plný úvazek pouze pro něho. Nabízená mzda s možnými bonusy je fakt zajímavá. I když se mi teď daří, tak nad tím přemýšlím. Jaké všechny výhody by to pro mě mělo?
Každodenní život OSVČ a zaměstnance je značně odlišný. Jako OSVČ máte „pracovní svobodu“, na druhou stranu vysokou „osobní zodpovědnost“. Pokud se stanete zaměstnancem, tak budete mít mnohem vyšší „pracovní jistoty“ a osobně předpokládám i více volného času. Neexistuje univerzální rozhodnutí, zda je lepší být OSVČ, nebo zaměstnancem. Ideální je vyzkoušet obě varianty a následně se rozhodnout dle vlastního osobního nastavení a preferencí. Vy tu možnost máte – když nebudete jako zaměstnanec spokojený, tak se můžete opět v budoucnu stát OSVČ. Pro řemeslníky je taková změna jednodušší než pro jiné profese.
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Přínosy pro Vás jako zaměstnance
Když budete zaměstnanec, tak nebudete mít již žádné starosti se sháněním zákazníků a domlouváním termínů, řešením smluv a fakturace, plateb daní… Veškeré administrativy se zbavíte, vše budou vyřizovat kolegové v práci, kteří to budou mít na starosti. Zaměstnanci mají jistotu mzdy na účtu, OSVČ si musí všechny faktury hlídat. Jako zaměstnanec budete mít pevnou pracovní dobu, nárok na placenou dovolenou, pracovní pomůcky bude zajišťovat zaměstnavatel, budete mít nárok na pracovní vybavení, oblečení… Pravděpodobně budete pracovat v nějaké skupině, což může být pro Vás velmi osvěžující, když teď pracujete pouze sám jako OSVČ. Pravidelnost práce, jistota výplaty, nárok na případnou nemocenskou, placenou dovolenou, eliminace „papírování“ – to jsou jenom některé z hlavních výhod zaměstnaneckého poměru.
Finanční stránka věci – nutnost vlastního porovnání
Po finanční stránce si musíte provést kalkulaci sám. Jako OSVČ nejste samozřejmě finančně omezen a v dobrých měsících můžete mít značně více než jako zaměstnanec. Ale nemusíte. Zaměstnání je jistota a se sjednanou mzdou můžete počítat. V dotazu píšete, že Vám potenciální zaměstnavatel nabídl zajímavou mzdu včetně motivujících bonusů. Statut zaměstnance Vás tedy po finanční stránce neodradil, což je důležité. Navíc perspektiva řemeslníků do budoucnosti je oproti jiným profesím výborná. Vzhledem k tomu, že potenciálního zaměstnavatele již důvěrně znáte, tak víte, do čeho byste šel a jakou máte možnost dalšího růstu a zvyšování měsiční mzdy.
Rychlá změna zaměstnání nebo návrat k OSVČ
Vaší výhodou je, že jste řemeslník. I když jste nespecifikoval konkrétně Vaši profesi, tak aktuálně platí, že řemeslníci mají výborné pracovní vyhlídky v příštích letech. Trh práce se dynamicky mění, AI v řadě oborů mění pravidla hry, Vy jako zkušený řemeslník jste ve výborné situaci a o práci a finanční ohodnocení se nemusíte bát. Když budete zaměstnancem a nebude Vám to vyhovovat, tak můžete být snadno opět OSVČ, nebo se můžete nechat zaměstnat u jiného zaměstnavatele. Kvalitní řemeslníci jsou dnes u zaměstnavatelů velmi ceněni a mají na trhu práce dveře otevřené.
Závěrem
Nyní jste OSVČ a jste svým vlastním pánem, což je pro řadu lidí velmi lákavé. V případě, že však budete zaměstnancem, tak budete mít jistý pravidelný měsíční příjem, zaměstnanecké jistoty a pravděpodobně i více volného času pro své koníčky a rodinu. Pochopitelně každé rozhodnutí ovlivňuje velmi významně finanční stránka věci, kterou ve Vašem případě nejsem schopen zohlednit.