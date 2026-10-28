Poradna: Nemocenská nebo dovolená během splácení hypotéky?
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Monika: S přítelem splácíme hypotéku na byt, rozpočet máme napjatý, čekali jsme vyšší růst našich mezd. Po nástupu do práce po vysoké jsem nebyla nemocná, až nyní. Mám jít na neschopenku, nebo si raději vzít dovolenou?
Pokud si vezmete dovolenou, tak na tom finančně budete lépe. Zjednodušeně řečeno budete mít přibližně stejný příjem, jako kdybyste pracovala. Náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel a která náleží v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, je pochopitelně nižší než předchozí mzda. Nemocenská následně náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
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Jak dlouhá bude Vaše pracovní neschopnost?
V dotazu neuvádíte, jaké jsou Vaše zdravotní problémy a jak dlouho na nemocenské budete. Jestliže se nejedná o nic vážného, tak může několikadenní dovolená situaci vyřešit. Vy se vrátíte brzy do práce a finančně na tom budete přibližně stejně, jako byste pracovala. Při delší pracovní neschopnosti to lze dovolenou řešit již těžko a nemocenská je v podstatě nutností.
Možná máte v kolektivní smlouvě „sick days“
Většina zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům „sick days“. Možná to je i Váš případ a akorát o tom nevíte. Doporučuji Vám si nejdříve zjistit, zdali nemůžete této možnosti využít. „Sick days“ primárně slouží k tomu, aby zaměstnanec při krátkodobé zdravotní indispozici (např. dva či tři dny) nemusel hned jít k lékaři, v klidu se vyležel a přitom nepřišel o peníze. Ujednání o „sick days“ je vyloženě v gesci zaměstnavatele a záleží na tom, jak k tomu přistupuje a zdali takovou možnost nabízí a v jakém rozsahu.
Řešení finanční situace
Zdraví je to nejcennější, co máme, proto se nyní hlavně zaměřte na to, abyste byla brzy zdravá. I když případnou nemocenskou klesne Váš příjem, tak věřím, že to nyní zvládnete. Do dalších měsíců je nutné danou situaci řešit, abyste na tom finančně nebyli s přítelem tak, že krátkodobá nemoc je pro Vás takový zásah do hospodaření. Možností je hned několik: hledání nového, lépe placeného místa, přijetí nějaké brigády na dohodu o provedení práce, refinancování hypotéky se snížením měsíční splátky s prodloužením doby splatnosti, hledání levnějšího bydlení a prodej současného bydlení.
Dlouhodobě splácet „nadoraz“ není možné
V dotazu píšete, že Vaše příjmová situace není taková, jak jste plánovali. Jestliže z různých důvodů není možné mít u současného zaměstnavatele vyšší mzdu (Vy ani Váš přítel), potom je hledání nového zaměstnání Vaší prioritou. Až posledním krokem by pravděpodobně byla změna bydliště (prodej současné nemovitosti a koupě levnější nemovitosti). Každopádně dlouhodobě žít od výplaty k výplatě, kdy měsíční splátky hypotéky Vám v podstatě nic nedovolují a i případná pracovní neschopnost je finanční problém, je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné a dříve či později se začnou i drobné finanční starosti hromadit.
Závěrem
Přestože v dotazu směřujete k vyřešení Vašeho aktuálního jednorázového finančního problému z důvodu pracovní neschopnosti, tak byste se s Vaším přítelem měli zaměřit na Vaši finančně-rozpočtovou situaci optikou delšího časového horizontu. I když nyní budete nemocná třeba krátkou dobu a z důvodu čerpání dovolené to Váš rozpočet nepozná, tak v budoucnu můžete mít s přítelem nenadálé finanční výdaje nebo může být v pracovní neschopnosti on a finanční situace bude ještě horší než nyní. Udržet dlouhodobě mimořádně napjatý rodinný rozpočet je velmi složité, zvláště pokud již nemáte příliš prostoru, jak ušetřit. Vaše pozornost by se měla hlavně ubírat ke zvýšení příjmů a, pokud je to vůbec možné, i k hledání úspor na výdajové straně a popřípadě k řešení formou levnějšího bydlení.