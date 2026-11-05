Americké volby přinesly nečekaného vítěze. Levnější ropu
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Americké volby midterms bývají tradičně pro trhy dobrou zprávou, protože odstraňují jeden druh politické nejistoty. Před volbami průzkumy jasně ukazovaly, že republikáni Donalda Trumpa budou ve velmi těžké pozici. A to se také potvrdilo. Demokraté nakonec dokázali získat kontrolu nejen nad Sněmovnou reprezentantů, ale i nad Senátem.
Rozdělený Washington jako dobrá zpráva
Pro Donalda Trumpa je to nepříjemná politická porážka. Pro finanční trhy však může být výsledek voleb paradoxně dobrou zprávou. Na první pohled se totiž může zdát zvláštní, proč by investoři měli vítat oslabení prezidenta, který se dlouhodobě prezentuje jako zastánce amerického byznysu. Sám velmi často obchoduje na burze a je velmi zainvestovaný ve světě kryptoměn. Takže je v jeho vlastním zájmu, aby tato aktiva rostla.
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Jenže finanční trhy mají trochu jinou logiku než politika. Investoři mají rádi především předvídatelnost. A právě tu může rozdělená politická moc ve Washingtonu přinést.
Jedny volby, dvojí reakce Wall Street
Americké akciové trhy podle očekávání rostly, protože nyní bude Donald Trump muset své nejodvážnější plány korigovat. Trhům daleko víc vyhovují umírněné a předvídatelné změny. Zajímavé byly pohyby uvnitř sektorů, protože díky nim máme jasnou představu, které tábory z výsledků voleb profitují. Po vítězství demokratů rostl sektor obnovitelných zdrojů. Akcie společností First Solar a Enphase zaznamenaly výrazné zisky, protože investoři očekávají příznivější politiku vůči tomuto odvětví. Naopak mezi poraženými byla část technologických akcií. Demokraté totiž chtějí zpřísnit regulaci datových center. Stejně tak klesly akcie Tesly a nejvíce byly bez překvapení zasaženy akcie Trumpovy společnosti Trump Media, které odepsaly 12 %.
Politická porážka, levnější ropa
Dobrou zprávou nejenom pro české motoristy, ale obecně pro domácnosti byl propad ceny ropy. Americká lehká ropa poklesla o více než 8 %. Za propadem ropy stojí především očekávání, že volební porážka republikánů zvýší politický tlak na ukončení války s Íránem. Dokonce i viceprezident Vance označil tento konflikt za hlavní příčinu volební porážky. Demokraté tento krok kritizovali taktéž.
A pokud republikáni nechtějí dopadnout stejně za dva roky u prezidentských voleb, musí celou situaci co nejrychleji vyřešit. Pro trhy by tak odpadl jeden z největších stresových faktorů. Levnější ropa by totiž znamenala menší proinflační tlak, a tím by zmizel důvod pro další utahování měnové politiky. Naopak by se začalo mluvit o snižování sazeb.