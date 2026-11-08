Poradna: Pracovat nemůžu, důchod mi nedali, co mám dělat?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2352×
Magda: Ze zdravotních důvodů svoji práci již dělat nemůžu, žádala jsem si o invalidní důchod, ale neúspěšně. Co mám teď jako dělat?
Nepřiznání invalidního důchodu kvůli tomu, že zdravotní problémy nejsou dostatečně závažné ani pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně, není v praxi ničím výjimečným. Ne všechny zdravotní problémy stačí pro nárok na invalidní důchod. Pro přiznání alespoň invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost poklesnout alespoň o 35 %. Při posuzování zdravotního stavu se postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Pokud Vám tedy nebyla přiznána invalidita, potom nejsou Vaše zdravotní problémy dostatečně závažné.
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Podání námitek proti rozhodnutí
Jestliže nesouhlasíte s rozhodnutím ohledně invalidního důchodu, tak si můžete podat v zákonné lhůtě písemné námitky proti danému rozhodnutí. V těchto písemných námitkách musíte pochopitelně uvést konkrétní důvody nesouhlasu a odůvodnit, proč má být rozhodnutí jiné. Při posuzování zdravotního stavu se však postupuje striktně dle příslušné legislativy, takže pro úspěšné námitky je vhodné mít k dispozici nějaké lékařské zprávy, které ČSSZ nemá. Naprostá většina námitek v praxi je ale neúspěšná, nejčastějším důvodem pro změnu rozhodnutí je právě doložení nových lékařských zpráv.
Neúspěch podaných námitek a možné budoucí přiznání invalidity
I když Vám aktuálně nebyla přiznána ani invalidita prvního stupně a ani neuspějete s případnými námitkami proti rozhodnutí, tak si budete moci o invalidní důchod požádat v budoucnu znovu, jestliže se Váš zdravotní stav zhorší. Situaci je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Zamítnutí první žádosti o invalidní důchod neznamená, že není možné o invalidní důchod v budoucnu již nikdy žádat.
Hledání vhodnějšího pracovního uplatnění
Píšete, že současnou práci ze zdravotních důvodů dělat nemůžete. Nevím, jakou práci děláte a ani jaké jsou Vaše zdravotní problémy, nicméně je vhodné si o této situaci se svým zaměstnavatelem promluvit. Možná můžete změnit vykonávanou činnost přímo u Vašeho zaměstnavatele, což by bylo pro Vás nejjednodušší a nejrychlejší. Samozřejmě záleží na tom, zda taková možnost připadá do úvahy. Jestliže takové řešení není možné, potom budete muset hledat jiné pracovní uplatnění odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu. Takové řešení není samozřejmě jednoduché a záleží na tom, jakou práci můžete vykonávat a jaké máte pro to znalosti a dovednosti. Aktivní a pozitivní přístup bude pro hledání vhodného zaměstnání velmi důležitý. Možná může být pro Vás řešením i zahájení podnikání, pokud jste někdy o takové možnosti přemýšlela a měla byste nápad. Vlastní podnikání je však samozřejmě náročné a začít podnikat při zdravotních problémech není vůbec snadné, tuto možnost uvádím pro zamyšlení. Pro dlouholeté zaměstnance není jednoduché najít odpovídající zaměstnání, ale je to jedna z variant.
Podpora v nezaměstnanosti a případně sociální dávky
Jestliže budete muset v současném zaměstnání skončit, potom budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud se Vám během nároku na podporu v nezaměstnanosti nepodaří najít novou vhodnou práci, potom po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti budete již bez vlastních příjmů. Pro přiznání případných sociálních dávek musí být splněny zákonné podmínky. Nárok na sociální dávky není automatický.
Závěrem
Pokud se Vám nepodaří změnit rozhodnutí ohledně invalidity a u stávajícího zaměstnavatele nebudete moci dělat činnost odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu, tak to pro Vás bude velmi těžké a budete muset hledat zaměstnání (popřípadě podnikání), které zdravotně zvládnete. Zdravotní problémy bez přiznaného invalidního důchodu nejsou automatickým důvodem pro nárok na nějaké speciální státní dávky.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu