Poradna: Odchod do důchodu se zkráceným úvazkem, kolik dostanu na účet?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 764×
Žaneta: Začátkem příštího roku odejdu do normálního důchodu, se zaměstnavatelem jsem domluvena na pokračování v zaměstnání na zkrácený úvazek. Jak to budu mít s daněmi, když budu v důchodu?
Dle formulace dotazu předpokládám, že v lednu odejdete do řádného starobního důchodu, což znamená, že budete mít neomezené příjmové možnosti. Můžete případně pokračovat v zaměstnání i na plný úvazek. Zkrácený úvazek je samozřejmě možný. Budete tedy pobírat současně řádný starobní důchod a mzdu ze zkráceného úvazku. Výše mzdy není nikterak omezena. Většina starobních důchodců, kteří chtějí stále pokračovat jako zaměstnanci, volí často právě zkrácený úvazek, protože již nechtějí pracovat na plný úvazek a současně vítají možnost přivýdělku.
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Zdanění zkráceného úvazku
Velmi příznivé pro Vás je, že řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. Vaše zdanění bude tedy příznivější, než kdybyste byla v předdůchodovém věku. Na sociálním pojištění budete tedy platit 0,6 % z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a na dani z příjmu 15 % z hrubé mzdy (vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá měsíční mzda nad trojnásobek průměrné mzdy). I řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, za předpokladu podepsaného prohlášení k dani. Při případném zaměstnání pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich.
Jak na slevu na sociálním pojištění?
Dle § 7e zákona o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. uplatňuje slevu na sociálním pojištění zaměstnanec u zaměstnavatele, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž požádal o slevu na pojistném, a za kalendářní měsíce následující, nárok na slevu nemůže zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele zpětně. Sleva na sociálním pojištění náleží zaměstnanci pouze tehdy, když zaměstnavateli prokáže splnění zákonných podmínek, a to:
- doložením rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo
- potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží
Praktický výpočet
V dotazu jste bohužel neuvedla žádnou hrubou mzdu, tak Vám nemohu provést konkrétní výpočet pro Vás. V první tabulce tak provedu detailní výpočet u hrubé mzdy 34000 Kč. Ve druhé tabulce následně uvedu čistou mzdu na účet u vybraných hrubých mezd (od 25000 Kč po 70000 Kč). Ve všech případech počítáme s podepsaným prohlášením k dani a nárokem na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.
a) Výpočet čisté mzdy u hrubé mzdy 34000 Kč
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|34000 Kč
|Daň z příjmu
|5100 Kč (34000 × 15 %)
|Sleva na poplatníka
|2570 Kč
|Daň z příjmu po slevě
|2530 Kč (5100 – 2570)
|Sociální pojištění
|204 Kč (34000 × 0,6 %)
|Zdravotní pojištění
|1530 Kč (34000 × 4,5 %)
|Čistá mzda na účet
|29736 Kč (34000 – 2530 – 204 – 1530)
b) Výpočet čisté mzdy u vybraných hrubých mezd
|Hrubá mzda
|Čistá mzda na účet
|25000 Kč
|22545 Kč
|30000 Kč
|26540 Kč
|35000 Kč
|30535 Kč
|40000 Kč
|34530 Kč
|45000 Kč
|38525 Kč
|50000 Kč
|42520 Kč
|60000 Kč
|50510 Kč
|70000 Kč
|58500 Kč