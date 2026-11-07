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Poradna: Odchod do důchodu se zkráceným úvazkem, kolik dostanu na účet?

štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 764×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Žaneta: Začátkem příštího roku odejdu do normálního důchodu, se zaměstnavatelem jsem domluvena na pokračování v zaměstnání na zkrácený úvazek. Jak to budu mít s daněmi, když budu v důchodu?

Dle formulace dotazu předpokládám, že v lednu odejdete do řádného starobního důchodu, což znamená, že budete mít neomezené příjmové možnosti. Můžete případně pokračovat v zaměstnání i na plný úvazek. Zkrácený úvazek je samozřejmě možný. Budete tedy pobírat současně řádný starobní důchod a mzdu ze zkráceného úvazku. Výše mzdy není nikterak omezena. Většina starobních důchodců, kteří chtějí stále pokračovat jako zaměstnanci, volí často právě zkrácený úvazek, protože již nechtějí pracovat na plný úvazek a současně vítají možnost přivýdělku.

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Zdanění zkráceného úvazku

Velmi příznivé pro Vás je, že řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. Vaše zdanění bude tedy příznivější, než kdybyste byla v předdůchodovém věku. Na sociálním pojištění budete tedy platit 0,6 % z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a na dani z příjmu 15 % z hrubé mzdy (vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá měsíční mzda nad trojnásobek průměrné mzdy). I řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, za předpokladu podepsaného prohlášení k dani. Při případném zaměstnání pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich.

Jak na slevu na sociálním pojištění?

Dle § 7e zákona o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. uplatňuje slevu na sociálním pojištění zaměstnanec u zaměstnavatele, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž požádal o slevu na pojistném, a za kalendářní měsíce následující, nárok na slevu nemůže zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele zpětně. Sleva na sociálním pojištění náleží zaměstnanci pouze tehdy, když zaměstnavateli prokáže splnění zákonných podmínek, a to:

  • doložením rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo
  • potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží

Praktický výpočet

V dotazu jste bohužel neuvedla žádnou hrubou mzdu, tak Vám nemohu provést konkrétní výpočet pro Vás. V první tabulce tak provedu detailní výpočet u hrubé mzdy 34000 Kč. Ve druhé tabulce následně uvedu čistou mzdu na účet u vybraných hrubých mezd (od 25000 Kč po 70000 Kč). Ve všech případech počítáme s podepsaným prohlášením k dani a nárokem na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.

a) Výpočet čisté mzdy u hrubé mzdy 34000 Kč

Text Částka
Hrubá mzda 34000 Kč
Daň z příjmu 5100 Kč (34000 × 15 %)
Sleva na poplatníka 2570 Kč
Daň z příjmu po slevě 2530 Kč (5100 – 2570)
Sociální pojištění 204 Kč (34000 × 0,6 %)
Zdravotní pojištění 1530 Kč (34000 × 4,5 %)
Čistá mzda na účet 29736 Kč (34000 – 2530 – 204 – 1530)

b) Výpočet čisté mzdy u vybraných hrubých mezd

Hrubá mzda Čistá mzda na účet
25000 Kč 22545 Kč
30000 Kč 26540 Kč
35000 Kč 30535 Kč
40000 Kč 34530 Kč
45000 Kč 38525 Kč
50000 Kč 42520 Kč
60000 Kč 50510 Kč
70000 Kč 58500 Kč

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Petr Gola

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