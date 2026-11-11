Kolik spořicích účtů je tak akorát?
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Spořicí účty jsou oblíbené. Peníze jsou ihned k dispozici, a přitom zhodnocení u některých bank je zajímavé. Podmínky u spořicích účtů se však mění poměrně často, takže jejich správa vyžaduje aktivní přístup oproti termínovanému vkladu. Vyplatí se mít více spořicích účtů?
Přestože aktuální úrokové sazby na spořicích účtech překračují u řady bank 4% úrokovou sazbu, tak je potřeba spořicí účty chápat jako doplňkový nástroj ke zhodnocení volných peněžních prostředků. Spořicí účty oproti investicím všeho druhu, které mohou nabídnout značně vyšší zhodnocení, mají několik výhod:
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- Peníze jsou ihned k dispozici, během chvilky se převedou na běžný účet a je možné s nimi libovolně manipulovat.
- Vklady na spořicím účtu jsou ze zákona pojištěny, a to až do částky 100000 eur na jednotlivý účet u jedné banky. Kdo má dva spořicí účty u dvou bank, ten má pojištěny oba tyto účty do daného limitu.
- Spoření je daňově naprosto bez starostí, banka připíše každý měsíc příslušný úrok, ze kterého je současně odvedena 15% srážková daň z příjmu, a vše je tím vyřízeno.
Aktivní přístup je však stále nutností
Banky nabízejí atraktivnější sazbu u spořicího účtu při splnění jejich podmínek. Tyto podmínky se pochopitelně liší a je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost, aby spoření nespadlo pod základní neatraktivní sazbu. Jaké podmínky jsou v praxi nejčastější? Zejména určitý počet transakcí platební kartou měsíčně, stanovený příjem na účet nebo provázání s investováním nějaké minimální částky prostřednictvím banky. Na trhu jsou i spořicí účty bez podmínek, úroková sazba je však v takovém případě o něco nižší. Vzájemná konkurence mezi bankami u spořicích účtů je poměrně silná, takže je nutné podmínky jednotlivých bank sledovat.
Více spořicích účtů jako nutnost
Vzhledem k tomu, že banky úrokovou sazbu mění, tak i pro „běžné domácnosti“ je vhodné mít více spořicích účtů a peníze případně mezi nimi přesouvat v závislosti na tom, která banka je aktuálně nejvýhodnější. Při vyšší částce je to dokonce nutnost, neboť často je atraktivní úroková sazba pouze do určitého maximálního vkladu, např. 250000 Kč nebo 500000 Kč. Opět záleží na dané bance.
Spořicí účet není úplně bez starostí
Kdo nechce sledovat poměrně rychle se měnící podmínky jednotlivých bank ohledně spořicího účtu a chce mít po stanovenou dobu klid a jistotu stanoveného výnosu, pro toho je určen termínovaný vklad. Oproti spořicímu účtu však nejsou peníze případně ihned k dispozici. Výhodou však je, že stanovená sazba platí po celou dobu sjednání a pro celou částku.
Spoření není investování
Na spořicím účtu by měly mít domácnosti určitou vlastní přijatelnou rezervu, kterou chtějí mít ihned k dispozici, neexistuje tedy univerzální jedna doporučená částka. Závisí na finančně-majetkové situaci a životní úrovni každé domácnosti. Pořád se však jedná o spoření, a nikoliv investování. Z dlouhodobého hlediska spořicí účet nestačí a investování je možností, jak „finančně vyhrávat“ v čase. Samozřejmě platí, že spořicí účet nebo termínovaný vklad je mnohem lepší než mít peníze pouze na běžném účtu, kde se vůbec neúročí, nebo mít zbytečně velkou hotovost doma. Spořicí účet je produkt vhodný i pro lidi, kteří mají z investování obavy.
Závěrem
V každé finančně zodpovědné rodině by měli mít členové uzavřeno hned několik spořicích účtů, aby bylo možné peníze mezi nimi přesouvat a dosáhnout co možná nejvyššího zhodnocení, jaké je na trhu u spořicích účtů možné. Pokud má každý z partnerů dva spořicí účty, tak mají dohromady již čtyři, což již není malé pokrytí trhu. Vždy je potřeba detailně sledovat podmínky bank pro každý spořicí účet, a pokud jsou nesplnitelné, tak se raději spokojit u konkurence s nižší sazbou, než aby „spadlo“ úročení do základní, téměř nulové sazby.