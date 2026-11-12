Strach ovládl burzy. Pro investory to může být dobrá zpráva
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 451×
Trhy jsou poslední měsíc nesmírně volatilní. Samozřejmě u volatilních finančních aktiv, jako jsou technologické akcie nebo kryptoměny, jsou investoři na vyšší volatilitu zvyklí, ale ne až na tak velkou. Problém je, že nyní není volatilní pouze trh s těmito rizikovými aktivy, ale volatilitou si prošla i aktiva, jako jsou americké státní dluhopisy nebo zlato. Když se kymácí i bezpečný přístav, tak otázka, jak se postavit k volatilitě, se stane naléhavou.
Když se nejistoty sčítají
Volatilita přichází většinou ve chvíli, kdy je na trhu mnoho nejistoty. Ta má většinou více zdrojů. Jednu nejistotu nebo obavu trh dokáže většinou integrovat. Dnes jich je však nepřeberné množství. Otázkou je, zda umělá inteligence je, nebo není investiční bublina. Zda si jazykové modely opravdu dokážou na sebe vydělat. Ale to není vše. Válka v Íránu zdražila energie. Ty rozpoutaly inflaci. A není jasné, jak moc budou muset centrální banky přitvrdit, aby udržely inflaci pod dvěma procenty.
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Jelikož je situace komplikovaná, tak každá menší zpráva nebo větší výprodej velmi rychle nabere na obrátkách a trh se rozjede velmi rychle oběma směry podle aktuální nálady. A pro drobného investora je těžké toto období obchodovat.
Burzovní teploměr ukazuje nervozitu
Základem úspěchu je pochopení principů volatility. Jedním z nejsledovanějších ukazatelů volatility na finančních trzích je index VIX. VIX vyjadřuje anualizovanou očekávanou volatilitu indexu S&P 500 pro přibližně následujících 30 dní. Nejde o předpověď směru trhu. To je důležité zejména proto, že vyšší VIX automaticky neznamená další propad akcií. Znamená, že opční trh oceňuje větší rozsah možných cenových pohybů. Jinak řečeno, čím vyšší VIX, tím prudší jízdu na horské dráze investoři očekávají.
Vydělávat na krátkodobých výkyvech trhu se snaží především aktivní obchodníci. Pro dlouhodobého investora však může být snaha odhadovat každý cenový pohyb spíše mentální pastí. Je tedy lepší nechat volatilitu přejít a začít obchodovat, až budou trhy v klidnějších vodách?
Když se strach mění ve slevy
Ne tak docela. Vysoká volatilita otevírá i příležitosti pro drobné a dlouhodobé investory. Je však potřeba mít předem vybrané kvalitní akcie. Právě v období volatility celého trhu se jejich cena může propadnout, aniž by se cokoliv změnilo na jejich fundamentech. Právě pokles ceny tak vytváří zajímavou příležitost. Investor může brát toto období jako období slev na finančních trzích za podmínky, že má svůj seznam kvalitních společností pečlivě vybraný.