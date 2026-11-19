Omyly ohledně dlouhodobé nemoci
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Při krátkodobé nemoci zaměstnanec vůbec nedostává na účet nemocenskou, ale „pouze“ náhradu mzdy, kterou mu vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Ohledně dlouhodobé nemoci panují určité nesrovnalosti, podívejme se na ně.
Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem náleží za hodiny, které měl zaměstnanec v prvních dvou týdnech odpracovat a z důvodu pracovní neschopnosti je neodpracoval. Teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská, kterou vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.
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Nemocenskou lze pobírat poměrně dlouho
Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění trvá podpůrčí doba u nemocenské nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, přičemž dle § 27 může být tato lhůta ještě prodloužena při splnění zákonných podmínek, nejdéle však o 350 kalendářních dní od uplynutí základní maximální podpůrčí doby. V praxi je tedy možné pobírat nemocenskou relativně dlouho.
Co však pro dlouhodobou nemocenskou neplatí?
I během pobírání dlouhodobé nemocenské jsou zaměstnanci v ochranné lhůtě pro obdržení výpovědi, takže dostat výpověď mohou jen ve specifických případech (např. rušení zaměstnavatele), klasická výpověď pro nadbytečnost však nepřichází ani v těchto případech do úvahy. Zaměstnavatelé mohou dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnance takovým důvodem rozhodně není.
Legislativou není stanovena žádná automatická lhůta, kdy se dlouhodobá nemocenská překlopí do přiznání invalidního důchodu. Podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou odlišné a o invalidní důchod je nutné si vždy požádat. V praxi může být invalidní důchod někomu přiznán poměrně rychle a někdo na invalidní důchod nemá nárok ani po 8 měsících nemocenské, vždy záleží na konkrétním zdravotním stavu.
Dlouhodobá pracovní neschopnost je samozřejmě vždy velmi nepříjemná, z finančních důvodů však není potřeba se obávat. Samotný výpočet nemocenské je poměrně příznivý a dlouhodobá nemocenská je ještě zvýhodněna. Dle § 29 zákona o nemocenském pojištění platí, že:
- Denní nemocenská činí 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (v prvních 14 dnech ale náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, na to je potřeba pamatovat).
- Denní nemocenská činí 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
- Denní nemocenská činí 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
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