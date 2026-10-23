Poradna: Jaký mít měsíční příjem v roce 2027, abych měl 40 tisíc čistého? Jak situaci změní brigáda?
štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 4 minuty | přečteno 116×
Ondřej: V příštím roce si budu vyřizovat úvěr, potřeboval bych mít 40000 Kč čistého, aby mi to vycházelo. Hledám nové zaměstnání, případně i brigádu. O kolik si musím minimálně říct, abych dostal na účet alespoň těch 40 tisíc?
Situace se samozřejmě bude lišit v závislosti na tom, zda budete hledat pouze jedno zaměstnání na hlavní úvazek, nebo si k hlavnímu zaměstnání budete přivydělávat formou brigád na dohodu o provedení práce, třeba i pro více zaměstnavatelů současně. Z hlavního zaměstnání budete platit daň z příjmů, sociální pojištění i zdravotní pojištění.
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Ve Vašem případě bude výpočet čisté mzdy v příštím roce stejný jako v letošním roce. Daňové novinky pro výpočet čisté mzdy se dle formulace dotazu netýkají Vašeho případu. V dotazu neuvádíte, že byste měl nárok na nějakou jinou daňovou slevu kromě slevy na poplatníka, takže ve všech výpočtech níže se bude uplatňovat pouze sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč.
Varianta 1) Jedno zaměstnání na pracovní smlouvu
Jestliže budete pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu, potom při hrubé měsíční mzdě 51000 Kč dostanete na účet 40004 Kč. Počítáme, že u zaměstnavatele budete mít podepsáno prohlášení k dani a snížíte si vypočtenou daň z příjmů o slevu na poplatníka 2570 Kč.
- Z hrubé mzdy Vám bude sražena daň z příjmů 5080 Kč (51000 Kč × 15 % – 2570 Kč), sociální pojištění 3621 Kč (51000 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 2295 Kč (51000 Kč × 4,5 %).
Varianta 2) Jedna pracovní smlouva a brigáda na DPP
V dotazu píšete, že pro Vás přichází do úvahy i jedno hlavní zaměstnání a přivýdělek na dohodu o provedení práce (tj. brigáda). Jestliže bude v roce 2027 hrubá odměna z dohody o provedení práce 12499 Kč a méně, tak se z ní nebude platit sociální a zdravotní pojištění. To snižuje nároky na souhrnný měsíční příjem.
- V prvním hlavním zaměstnání na pracovní smlouvu budete mít hrubou mzdu 36700 Kč, na účet dostanete 29507 Kč, neboť z hrubé mzdy bude zaplacena daň z příjmů 2935 Kč (36700 Kč × 15 % – 2570 Kč), sociální pojištění 2606 Kč (36700 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 1652 Kč (36700 Kč × 4,5 %). U zaměstnavatele budete mít podepsáno prohlášení k dani.
- Ve druhém zaměstnání budete pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12400 Kč, čistá odměna na účet bude 10540 Kč. Z hrubé odměny bude odvedena 15% daň z příjmů, přičemž při výpočtu nepůjde uplatnit již slevu na poplatníka. Prohlášení k dani se podepisuje pouze u jednoho zaměstnavatele, žádná daňová sleva nenáleží dvakrát. Sociální a zdravotní pojištění se nebude z této dohody platit, protože je odměna do limitu.
- Při této kombinaci byste měl hrubý souhrnný příjem „jenom“ 49100 Kč, důvodem je výhodnější zdanění brigády při zaměstnání. Celkový čistý příjem by byl 40047 Kč.
Varianta 3) Jedna smlouva a dvě brigády
Ve třetí variantě počítáme s možností, že byste pracoval na pracovní smlouvu pouze pro jednoho zaměstnavatele a pro dva zaměstnavatele měl brigády na dohodu o provedení práce.
- V hlavním zaměstnání by Vám stačilo pracovat na zkrácený úvazek s hrubou mzdou pouze 22700 Kč. V takovém případě by se však při výpočtu zdravotního pojištění prováděl dopočet do minima, protože by hrubá mzda byla nižší než 24900 Kč. O tento dopočet byste platil na zdravotním pojištění více. Prohlášení k dani byste pochopitelně podepsal i při práci na zkrácený úvazek. Čistá mzda na účet by byla 18934 Kč, vypočtená daň z příjmů by totiž byla 835 Kč, zdravotní pojištění 1319 Kč a sociální pojištění 1612 Kč.
- Ve druhém a třetím zaměstnání budete pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 12400 Kč, čistá odměna na účet bude z každé dohody 10540 Kč. Sociální a zdravotní pojištění se nebude platit ani z jedné dohody, protože je odměna do limitu.
- Ve třetí variantě by činil Váš souhrnný hrubý příjem 47500 Kč, i přes dopočet do minima u zkráceného úvazku jsou nároky na výši příjmu nejnižší z důvodu výhodného zdanění u dohod o provedení práce. Celkový čistý příjem by byl 40014 Kč.