Odchod do důchodu a vyšší čistá mzda
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Pracovat třeba ještě jeden nebo dva roky po přiznání starobního důchodu je lákavou možností, jak si vytvořit zajímavou finanční rezervu. Pracující starobní důchodci se mohou navíc spolehnout na atraktivní zdanění, platí totiž nižší sociální pojištění.
Zaměstnání v řádném důchodovém věku nic nebrání. Je možné pracovat i na normální pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pobírat současně mzdu ze zaměstnání a starobní důchod je atraktivní. Někteří zaměstnanci zůstávají v současném zaměstnání se stejnou mzdou, životní úroveň je v takovém případě značně vyšší než v předdůchodovém věku, a to hned ze dvou důvodů:
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- Čistá mzda je vyšší z důvodu nároku na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %.
- Dostává se na účet celý starobní důchod, např. v příštím roce bude činit průměrný starobní důchod přes 22000 Kč.
Sleva na sociálním pojištění nenáleží automaticky
Dle § 7e zákona o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. platí, že výše slevy na sociálním pojištění zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu, činí 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, tj. z hrubé mzdy. Sleva na pojistném náleží nejdříve za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec požádal u zaměstnavatele o slevu na pojistném, přičemž nárok na slevu nemůže zaměstnanec uplatnit zpětně. Nárok na slevu musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit, a to: a) rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo b) potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží.
Jaké jsou ostatní daně?
Při výpočtu daně z příjmů a zdravotního pojištění nepřináší přiznání starobního důchodu žádnou daňovou výhodu. Sazba daně z příjmů je tedy 15 % z hrubé mzdy (23% sazbě daně z příjmů podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy) a sazba zdravotního pojištění je 4,5 % z hrubé mzdy. Vypočtenou daň z příjmů snižuje sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč.
Praktický výpočet
Pan Tomáš má hrubou mzdu ve výši 50000 Kč. V lednu odejde pan Tomáš do řádného starobního důchodu a bude pro stávajícího zaměstnavatele stále pracovat na plný úvazek se stejně vysokou hrubou mzdou. Zdanění v jeho případě je stejné v roce 2026 i v roce 2027.
- Před odchodem do důchodu má čistou mzdu při hrubé mzdě 50000 Kč ve výši 39270 Kč (daň z příjmů je 4930 Kč, zdravotní pojištění 2250 Kč a sociální pojištění 3550 Kč).
- Po přiznání řádného starobního důchodu bude mít pan Tomáš čistou mzdu 42520 Kč (daň z příjmů 4930 Kč, zdravotní pojištění 2250 Kč a sociální pojištění pouze 300 Kč). Z důvodu přiznání řádného starobního důchodu stoupne čistá mzda panu Tomášovi o 3250 Kč, což je právě sleva na sociálním pojištění. U vyšší mzdy by byl finanční rozdíl vyšší a u nižší mzdy by byl finanční rozdíl nižší.