Bitcoin ztratil polovinu své hodnoty. Blíží se konec trápení?
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Trhy od amerických voleb zasáhla vysoká volatilita. Mezi jasně poražená aktiva patří bitcoin a ostatní kryptoměny. Přispěly k tomu jak makroekonomické podmínky nahrávající přísnější měnové politice, tak obavy, že porážka Trumpových republikánů povede k omezení politické podpory kryptoměn.
Od nejkratšího k nejdelšímu medvědímu trhu
A přitom měl bitcoin podle dosavadního vývoje halvingových cyklů v následujících měsících patřit k vítězům. Zhruba každé čtyři roky dochází k halvingu, tedy snížení odměny těžařů za vytěžený blok na polovinu. Snížení tempa emise nových bitcoinů v minulosti doprovázel růst jejich ceny, po němž následoval přibližně rok trvající medvědí trh.
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Dosavadní průběh však ukázal, že růst bitcoinu od letošního léta byl typickou býčí pastí. Růst ceny vyvolal dojem konce medvědího trhu, bitcoin však následně dosáhl nových minim.
Místo nejkratšího medvědího trhu v historii bitcoinu, který by v červenci skončil po pouhých 268 dnech, tu máme naopak ten nejdelší. Medvědí trh v roce 2015 skončil po 406 dnech, v roce 2018 po 363 dnech a v roce 2022 po 376 dnech. Pokud bylo letošního dna dosaženo 21. listopadu na úrovni 55100 dolarů, trval současný medvědí trh 411 dní.
Za pozornost stojí i jedna shoda okolností. Předchozí medvědí trh skončil rovněž 21. listopadu, tedy přesně před čtyřmi lety. Bylo by pěkné, kdyby se tato historická souvislost potvrdila. Na potvrzení toho, že máme dno skutečně za sebou, si však budeme muset počkat.
Paradox institucionální adopce bitcoinu
Paradoxem dosavadního vývoje je, že jedním ze zdrojů prodejního tlaku na bitcoin je odliv peněz z bitcoinových ETF. Od začátku listopadu do 24. listopadu odteklo z amerických spotových bitcoinových ETF 4,94 miliardy dolarů. Pro srovnání, za celý říjen činil čistý odliv 515 milionů dolarů.
Bitcoin přitom vznikl právě proto, aby byl co nejvíce nezávislý na fungování tradičních finančních institucí. S příchodem bitcoinových ETF se očekávalo, že finanční instituce dodají kapitál, a tím i potřebnou stabilitu rozkolísanému kryptoměnovému trhu. Nyní však vidíme, že příliv a odliv institucionálního kapitálu může být naopak zdrojem volatility.
Může zklamání z umělé inteligence pomoci bitcoinu?
Co stojí za tímto odlivem? Jedním z možných vysvětlení je ztráta atraktivity kryptoměnového sektoru ve prospěch umělé inteligence. Část investorů mohla stáhnout peníze z kryptoměn, aby je mohla investovat například do IPO Anthropicu.
Příležitostí pro bitcoin může být právě zklamání z dosavadního vývoje ceny akcií Anthropicu i celého sektoru umělé inteligence. Pokud se investoři začnou ze sektoru umělé inteligence stahovat, může jejich pozornost znovu přitáhnout bitcoin, který má za sebou více než 50% propad od historického maxima.