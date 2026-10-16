Poradna: Jaký přivýdělek v důchodu mám přijmout?
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Lukáš: Odešel jsem před prázdninami do normálního důchodu. Již jsem si odpočinul, tak bych si rád přivydělal, mám dokonce již nějaké možnosti. Co bude pro mě lepší, zaměstnání na dohodu nebo zkrácený úvazek, plný úvazek bych už asi nechtěl?
Hned na začátku je potřeba zdůraznit, že můžete mít libovolný příjem a k tomu pobírat řádný starobní důchod. V řádném důchodovém věku nejste nikterak příjmově omezen. Můžete pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a můžete mít i nadprůměrnou mzdu. Vaše rozhodování není tedy ovlivněno tím, jaký příjem můžete či nemůžete mít. Budete se rozhodovat dle výše mzdy nebo odměny, náročnosti a oblíbenosti práce a dalších aspektů (např. dojíždění do práce, pracovní kolektiv, možnost volby pracovní doby…). Tyto důležité informace ve Vašem případě neznám a přitom jsou zásadní, takže níže rozeberu zejména daňové a pracovní aspekty zkráceného úvazku nebo pracovních dohod.
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Výše mzdy nebo odměny
Vaše měsíční mzda nebo odměna při práci na některou z pracovních dohod nebo na zkrácený úvazek není nikterak zastropována. I při zaměstnání na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek můžete mít nadprůměrný měsíční příjem. Osobně předpokládám, že při práci na zkrácený úvazek budete mít vyšší měsíční příjem než na některou z pracovních dohod. V praxi se totiž zaměstnání na některou z pracovních dohod preferuje zejména pro menší přivýdělek, zpravidla do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.
Příznivé zdanění u nízké odměny u DPP a DPČ
V roce 2026 se neplatí z měsíční dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně, pro příští rok se limit pro neplacení pojistného zvyšuje o 500 Kč. Z dohody o pracovní činnosti se v roce 2026 sociální a zdravotní pojištění neplatí, pokud je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně, pro příští rok se limit zvyšuje rovněž o 500 Kč. Když tedy budete pracovat na některou z pracovních dohod a budete mít hrubou měsíční odměnu do limitu a budete mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak budete dostávat na účet stejnou částku, jako bude činit Vaše hrubá měsíční odměna. Zdanění je v takovém případě nulové, což je velmi příznivé. Při práci pro dva zaměstnavatele současně na některou z pracovních dohod není možné mít prohlášení podepsáno u obou z nich.
Zkrácený úvazek
Ze zkráceného úvazku se platí vždy sociální a zdravotní pojištění. Rovněž lze při podepsaném prohlášení k dani uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy, takže zdanění bude rovněž příznivější, než mají ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Pokud budete pracovat na zkrácený úvazek, tak budete mít případně nárok na nemocenskou, protože budete účasten na pojištění. Řádní starobní důchodci mohou pobírat nemocenskou maximálně 70 dní.
Závěrem
Pracovat v řádném starobním důchodu na plný úvazek je náročné, většina řádných starobních důchodců tak preferuje zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod, tak jako Vy. Pro nižší přivýdělek s odměnou do limitu bude pro Vás výhodnější zaměstnání na dohodu o provedení práce, protože byste neplatil žádné daně, jak jsem Vám vysvětlil výše. Při větším pracovním úvazku by pro Vás byl výhodnější zkrácený úvazek, protože přináší vyšší ochranu dle zákoníku práce než zaměstnání na některou z pracovních dohod. Vždy je však potřeba zohlednit konkrétní práci, tedy jak Vám vyhovuje daná pracovní pozice, vzdálenost do práce, pracovní dobu, pracovní prostředí a kolegy a v první řadě samozřejmě výši mzdy či odměny.
TIP: Kalkulačka o provedení práce