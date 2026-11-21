Poradna: Proč mi vypočetli pouze dvoutřetinovou základní výměru důchodu?
štítky Penze Právo čtení na 2 minuty | přečteno 1798×
Marek: Byl mi přiznán podprůměrný starobní důchod, přestože jsem měl vysoké příjmy, a navíc mám základní výměru důchodu nižší než všichni ostatní. Prosím o vysvětlení.
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je stejně vysoká za podmínky, že se jedná o plný starobní důchod z Česka. V takovém případě je v roce 2026 základní výměra důchodu 4900 Kč, ať už se jedná o řádný starobní důchod, předčasný starobní důchod, invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně), nebo pozůstalostní důchod (vdovský, vdovecký nebo sirotčí). V roce 2027 bude základní výměra důchodu činit 5170 Kč. Ke zvýšení základní výměry důchodu přitom dojde automaticky.
Související
Jak tedy můžete mít základní výměru důchodu nižší?
Jak je napsáno v prvním odstavci, tak plnou základní výměru důchodu mají příjemci důchodu, kteří mají nárok na „plný státní důchod“ z Česka. Předpokládám, že Vy máte tedy nárok na poměrný důchod z Česka a ještě z jiné země, v závislosti na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Zjednodušeně řečeno i Vaše základní výměra důchodu bude vyplácena v poměrné výši odpovídající Vašemu průběhu pojištění v Česku. To je pochopitelné. Stejně to bude fungovat i při výpočtu poměrného důchodu z jiné země.
Poměrné důchody z více zemí
Při nároku na poměrný důchod z více členských zemí EU se získaná doba pojištění na území jednotlivých zemí sčítá pro účely splnění podmínky minimální doby pojištění pro přiznání starobního důchodu z každé země, ale samotná částka poměrného důchodu z každé země závisí na konkrétním průběhu pojištění (a zejména zaplaceném sociálním pojištění v dané zemi). Nelze tedy pobírat např. při práci ve čtyřech členských zemích EU čtyři plné důchody ze čtyř zemí. Vy tedy máte i při vysokých příjmech z Česka nárok na poměrný důchod z Česka a současně máte nárok na poměrný důchod z jiné země (jiných zemí) v závislosti na Vašem průběhu pojištění, legislativě v daných zemích a zejména zaplaceném pojistném v daných zemích.
Výpočet a přiznání důchodu se liší
Samotný výpočet poměrných důchodů z jednotlivých zemí závisí na národní legislativě v každé zemi. Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých zemích liší i důchodový věk, tak Vám budou jednotlivé dílčí důchody přiznány v jinou dobu. Roli samozřejmě hraje, o jakou zemi (země) se jedná. Pokud o zemi mimo EU, zdali je uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a danou zemí.
Závěrem
Pokud jste během produktivního života získal dobu pojištění v různých zemích, potom Vám přiznaný důchod z Česka bude vypočten dle průběhu pojištění pouze v Česku. V takovém případě je i základní výměra důchodu vyplácena v poměrné výši a i při nadprůměrných příjmech během tohoto průběhu pojištění bývá přiznaný poměrný důchod nižší než průměrný starobní důchod platný pro plný průběh pojištění v Česku.