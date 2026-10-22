Přiznání důchodu nesnižuje zaměstnaneckou ochranu
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Zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod mají nárok na stejnou zákonnou ochranu jako ostatní zaměstnanci. Nedochází k žádnému automatickému rychlejšímu skončení zaměstnání, nezkracuje se placená dovolená a při splnění zákonných podmínek lze čerpat daňové slevy a odpočty.
Z důvodu přiznání starobního důchodu není zaměstnanec, který pokračuje v zaměstnání, nikterak znevýhodněn oproti ostatním kolegům. Nedochází k přeměně pracovní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou, zaměstnavatel nemůže jenom tak ukončit pracovní smlouvu nebo snížit počet dní dovolené. V případě obdržení výpovědi pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu, náleží i zákonné odstupné. Pobírání starobního důchodu neznamená zhoršení pozice ve vzájemném vztahu k zaměstnavateli.
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Sleva na poplatníka náleží vždy
Základní daňová sleva na poplatníka činí 2570 Kč a mají na ni nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani. To platí i pro starobní důchodce. Při výpočtu daně z příjmů jsou na tom starobní důchodci stejně jako ostatní zaměstnanci.
- Např. při hrubé mzdě 40000 Kč činí daň z příjmů 3430 Kč (40000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč).
Co je dobré vědět o práci v důchodu?
Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce, to samozřejmě platí, i když je zaměstnanec již ve starobním důchodu. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze pro důvody uvedené v zákoníku práce, nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance. Zaměstnanec naproti tomu může dát výpověď kdykoliv a bez udání důvodu. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen kdykoliv a v praxi je to velmi častý důvod, jestliže je již zaměstnanec v důchodu. Jaké pracovní minimum je potřeba znát?
- Zaměstnanci ve starobním důchodu mají nárok na placenou dovolenou ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci, tedy minimálně 4 týdny během roku. Většina zaměstnavatelů však nabízí delší roční dovolenou.
- V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele běží dvouměsíční výpovědní doba, během které náleží standardní mzda, která se pochopitelně nesnižuje, i když je zaměstnanec v důchodu.
- Jestliže obdrží zaměstnanec výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu (např. rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance), potom náleží zaměstnanci zákonné odstupné, jehož částka závisí na délce trvání pracovního poměru. Když pracovní poměr trval déle než dva roky, potom činí zákonné odstupné alespoň trojnásobek dosahované mzdy.
- Během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci pobírajícímu starobní důchod náhradu mzdy, tak jako ostatním zaměstnancům.
- I po skončení zaměstnání může starobní důchodce požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně, pokud nemá povinnost si sám podat daňové přiznání.
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