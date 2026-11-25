Jak funguje investování do ETF a na co si dát pozor
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ETF patří k nejčastějším tématům mezi začínajícími investory. Často se o nich mluví jako o nenáročném vstupu na burzu, jenže i tady platí, že bez základní orientace se nevyplatí začínat. Co se pod zkratkou skrývá a co si ohlídat předem?
Co je ETF
ETF (exchange traded fund) je burzovně obchodovaný fond. Funguje podobně jako podílový fond, jen se s ním obchoduje na burze stejně jako s akciemi, tedy kdykoli během obchodní seance.
Princip investování do ETF stojí na jednoduché myšlence: místo jedné firmy kupujete celou skupinu firem – tzv. koš. Většina ETF pasivně kopíruje určitý index, a to nejen akciový: existují i fondy na dluhopisy, komodity nebo jednotlivá odvětví. Kdo koupí podíl fondu na index MSCI World, drží nepřímo kousek z více než 1200 firem z 23 vyspělých zemí.
Diverzifikace je základ
Hlavním důvodem, proč ETF využívá tolik lidí, je rozložení rizika. Když jedna firma z indexu zkrachuje, celé portfolio to obvykle nepoloží. Složit si podobně široký mix z jednotlivých akcií by stálo hodně peněz, času i poplatků.
Diverzifikace ale riziko snižuje, neodstraňuje. Když padá celý trh, padá i široký ETF: fondy na MSCI World v roce 2022 ztratily zhruba 13 % (počítáno v eurech). A ani široký index není rozložený rovnoměrně, v MSCI World tvoří deset největších firem přes čtvrtinu váhy.
Kolik to stojí
Základním ukazatelem je TER, tedy roční nákladovost fondu. U ETF na MSCI World se pohybuje zhruba od 0,05 do 0,5 % ročně. Strhává se průběžně z hodnoty fondu, takže ji na výpisu jako samostatnou položku neuvidíte.
K tomu se přidávají poplatky brokera, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread) a případně konverze měny. Na první pohled drobnosti, za dvacet let se ale pořádně nasčítají. Investiční platformy jako XTB a další brokeři mají poplatky nastavené různě, takže se vyplatí je porovnat.
Na jak dlouho investovat?
Akciové ETF dávají smysl spíš na delší dobu, obvykle se mluví o horizontu v řádu let, ideálně deseti a více. Krátkodobě umí hodnota prudce kolísat a kdo potřebuje peníze za rok, může je vybírat zrovna v propadu. V Česku navíc platí, že zisk z prodeje cenných papírů včetně ETF držených déle než tři roky je osvobozen od daně. Osvobozené jsou také příjmy z prodeje, které za rok nepřesáhnou 100000 Kč.
Co si ohlídat při výběru fondu
- Jaký index fond sleduje a co v něm doopravdy je.
- Jestli je akumulační (výnosy reinvestuje), nebo distribuční (vyplácí dividendy).
- V jaké měně se obchoduje, protože kurzové pohyby mohou výnos zvýšit i ukrojit.
- Velikost fondu a jeho likviditu. Zvláštní opatrnost se hodí u pákových a inverzních ETF. Jsou určené spíš pro krátkodobé obchodování, páka zvyšuje riziko ztráty peněz a pro většinu začátečníků se nehodí.
- Základní údaje včetně nákladů a rizikovosti shrnuje dokument klíčových informací (KID), který by měl být u fondu dostupný.
Žádná záruka
I ETF jsou investice s rizikem: hodnota může klesnout a investor může přijít o část peněz. Historické výnosy nezaručují podobné výsledky v budoucnu. Zda a jaké ETF dávají smysl, záleží na cílech, časovém horizontu, finanční rezervě a toleranci k riziku každého člověka. Před prvním nákupem se vyplatí věnovat čas přípravě, případně se poradit s odborníkem.
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