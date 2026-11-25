Poradna: Do důchodu mi chybí 5 let, jak přestat pracovat s co nejmenší finanční ztrátou?
štítek Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 6834×
Michal: Důchodového věku dosáhnu přibližně za více než pět let. Aktuálně to však v práci vůbec nedávám. Do předčasného důchodu půjdu co nejdříve, jak to ale udělat, abych mohl skončit v práci co nejdříve a přitom před předčasným důchodem vyčerpal co nejméně své úspory?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vám chybí do dosažení řádného důchodového věku přibližně 5 let, takže potřebujete nějak „pokrýt“ dva roky. Necelý jeden rok přitom vyřešíte snadno, neboť lidé starší 58 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu až 11 měsíců.
Související
Rok z úspor? Ano, ale vždy na úřadu práce
Pokud to z různých důvodů, které v dotazu nespecifikujete, nemůžete v práci zvládnout, potom se registrujete na úřadu práce a po dobu 11 měsíců budete mít případně nárok na podporu v nezaměstnanosti. Období evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti Vám bude zvyšovat dobu pojištění pro výpočet důchodu a bude se při výpočtu starobního důchodu hodnotit jako vyloučená doba pojištění. Zjednodušeně řečeno toto období nebude mít negativní vliv na Vaši měsíční částku starobního důchodu.
Jak po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti?
S ohledem na Vaše důchodové nároky by samozřejmě nejlepší bylo, kdybyste si během evidence na úřadu práce v prvních měsících „odpočinul“ a následně se Vám podařilo najít zaměstnání, které byste byl schopen alespoň jeden rok vykonávat. Výše mzdy by v tomto případě nebyla rozhodující, důležité by pro Vás bylo, abyste ho zvládl, možná by pro Vás byl nejvýhodnější zkrácený úvazek. Pokud byste takové zaměstnání našel, potom byste měl pro důchodové účely vše vyřešené a následně odešel do předčasného důchodu v závislosti na Vašem rozhodnutí, možná byste dokonce přehodnotil důchodové rozhodnutí a zvolil řádný důchod.
Život z vlastních úspor
Jestliže byste nové zaměstnání nenašel, tak byste po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti byl až do dosažení věku o tři roky nižšího, než je Váš řádný důchodový věk, bez peněz. Možná byste splnil podmínky pro přiznání sociálních dávek. Pokud však nikoliv, tak byste toto období musel řešit vlastními úsporami. Důležité by pro Vás bylo zůstat stále v evidenci na úřadu práce, aby zdravotní pojištění za Vás platil stát. Celkové snížení Vašich úspor za toto období by pochopitelně záviselo na Vašem životním stylu.
Máte zdravotní problémy? Nejdříve vyčerpejte nemocenskou
V dotazu nespecifikujete blíže, proč to v práci nezvládáte. Kdyby byly důvodem zdravotní problémy, tak před ukončením pracovního poměru vyčerpejte nemocenskou, popřípadě si požádejte o invalidní důchod. Nemocenskou lze pobírat relativně dlouho a o invalidní důchod je možné žádat i v předdůchodovém věku. To by samozřejmě záviselo na Vašich případných zdravotních problémech.
Jiné osobní důvody pro konec v práci
Pokud jsou důvodem pro co nejrychlejší ukončení pracovního poměru jiné důvody pracovního charakteru, potom stojí za zvážení, zdali si o tom nepromluvit s Vaším zaměstnavatelem, třeba by bylo řešením převedení na jinou pracovní pozici, snížení úvazku, změna směn… Vzájemná komunikace se zaměstnavatelem je velmi důležitá. Kdybyste totiž vydržel u stávajícího zaměstnavatele alespoň ještě rok, tak byste mohl skončit v práci čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku, následně byste byl na úřadu práce a poté si požádal o předčasný důchod a nesnížil byste si nijak vlastní úspory na důchod, což by bylo pro Vás velmi přínosné.