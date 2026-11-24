Anthropic překonal SpaceX. Proč jeho akciím nepomohl ani návrat šéfa Nvidie?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 96×
Kdo při vstupu Anthropicu na burzu získal akcie za 83 dolarů, mohl být s prvním dnem spokojený. Kdo nakoupil hned po zahájení obchodování, byl už v pátek ve ztrátě přes 20 procent. Jak je možné, že se jedna a tatáž investice během dvou dnů vyplatila tak rozdílně?
Rozhodovalo, za kolik jste nakoupili
Anthropic, který stojí za chatbotem Claude, původně nabízel akcie v rozmezí 70 až 78 dolarů. Zájem byl ale tak velký, že si firma mohla dovolit zvýšit cenu na 83 dolarů a zároveň nabídnout víc akcií. Objem základního úpisu tak dosáhl 81,3 miliardy dolarů. Anthropic tím překonal i červnový vstup SpaceX, kde se v základní nabídce prodaly akcie za 75 miliard dolarů.
Související
Pro instituce, které se k akciím dostaly za upisovací cenu, se obchod povedl. Ve čtvrtek akcie uzavřely na 97,17 dolaru, tedy o 17 procent výš. Jenže první obchod na burze proběhl za 111,50 dolaru. Investor, který nakoupil v tu chvíli, tak ještě týž den přišel skoro o 13 procent. A to měl páteční výprodej teprve před sebou. Během něj akcie klesly až na 83,05 dolaru. Od upisovací ceny je dělil pouhý pět centů. Do konce obchodování se pak vrátily na 88,91 dolaru.
Za kolik si Anthropic půjčí?
Páteční pokles se dal snadno vysvětlit tím, že se prodávalo skoro všechno. Zajímavější bylo pondělí. Po zprávě, že se Jensen Huang vrací do čela Nvidie, její akcie během dopoledne v New Yorku posílily o více než 30 procent. Nahoru šel celý technologický trh. A Anthropic? Jeho akcie se ve stejné části dne pohybovaly kolem 89 dolarů, tedy prakticky na pátečním závěru.
Jedno z možných vysvětlení nabídl deník Wall Street Journal. Anthropic se zavázal, že v příštích letech utratí za výpočetní výkon zhruba 900 miliard dolarů. Firma přitom stále prodělává. Pokud si bude chtít část peněz půjčit vydáním dluhopisů, bude hodně záležet na tom, jak její schopnost splácet posoudí ratingové agentury. Správci dluhopisových fondů oslovení deníkem čekají hodnocení v pásmu BB, tedy ve spekulativním pásmu. Samotné agentury zatím rating nezveřejnily.
I akcionáře by přitom mělo zajímat, jakou známku Anthropic dostane, protože u půjčky ve výši deseti miliard dolarů znamená půl procentního bodu navíc o 50 milionů dolarů vyšší roční účet za úroky.
Na příkladu Anthropicu se znovu ukázalo, proč se při vstupu firmy na burzu nevyplácí spěchat. Ve čtvrtek se našlo dost investorů ochotných zaplatit za akcii 111,50 dolaru. Stačilo počkat do pátku a stejná akcie se dala koupit skoro o 30 dolarů levněji. Když má člověk pocit, že musí nakoupit hned, většinou už moc nepřemýšlí, kolik je ochotný zaplatit. Spíš vidí, kolik vydělali ti před ním, a bojí se, že mu ujede vlak.