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Hledání zkráceného úvazku v důchodu je snazší, proč?

štítky Penze Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 134×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Starobní důchodci, kteří chtějí ještě pracovat, preferují často zkrácený úvazek oproti plnému úvazku. Důvod je jednoduchý, chtějí být stále aktivní, mít pravidelný příjem, ale již nechtějí trávit v práci tolik času. Najít zaměstnání na zkrácený úvazek není mnohdy jednoduché, pro starobní důchodce je to však jednodušší než pro většinu ostatních zájemců o zkrácený úvazek. Proč?

Zaměstnavatelé standardně platí mimo hrubou mzdu ještě za své zaměstnance povinné sociální (24,8 %) a zdravotní pojištění (9 %). Právě povinné pojistné placené zaměstnavatelem významně zvyšuje mzdové náklady zaměstnavatele. Dle § 7a zákona o sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb. však náleží při splnění zákonných podmínek zaměstnavateli sleva na sociálním pojištění v rozsahu 5 % z hrubé mzdy. Jednou ze zákonných podmínek je zkrácený úvazek v zákonném rozsahu u zaměstnance staršího 55 let. Přiznání starobního důchodu přitom nevadí.

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Rozsah sjednání kratší pracovní doby musí činit nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně, úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u daného zaměstnavatele za měsíc nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy a úhrn vyměřovacích základů za 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Nízká mzda ze zkráceného úvazku důchodcům nevadí

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek, což platí i pro zaměstnání na zkrácený úvazek. V roce 2026 činí minimální mzda 22400 Kč a v roce 2027 to bude již 24900 Kč. Jestliže je hrubá mzda ze zkráceného úvazku nižší než minimální mzda pro plný úvazek, tak se provádí dopočet do minima a zdravotní pojištění placené zaměstnancem je efektivně vyšší než standardní sazba 4,5 %. Dopočet do minima se však neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou současně státními pojištěnci, nebo platí minimum v jiném zaměstnání či podnikání.

To znamená, že starobní důchodci mohou mít hrubou mzdu v příštím roce ze zkráceného úvazku klidně nižší než 24900 Kč, a přitom budou platit na zdravotním pojištění stále 4,5 %, tak jako ostatní zaměstnanci. Dopočet do minima u zdravotního pojištění neplatí pro starobní důchodce. Zaměstnání na zkrácený úvazek s nižší hrubou mzdou (např. okolo 20000 Kč) je pro starobní důchodce více atraktivní než pro ostatní zaměstnance.

Nižší mzda ze zkráceného úvazku tolik nevadí

Starobní důchodci jsou tak při vyjednávání ohledně rozsahu pracovní činnosti ve výhodě, neboť zkráceným úvazkem zaměstnavatel ušetří na sociálním pojištění a ještě neplatí při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minima při nízké hrubé mzdě.

Petr Gola

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