Pracovní dohody jsou pro důchodce velmi výhodné
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Zaměstnáním na pracovní dohody s odměnou do limitu není vyřešen pojistný vztah, což je v praxi pro některé zaměstnance problém. Pro starobní důchodce však nikoliv. Nižší přivýdělek na některou z pracovních dohod je pro starobní důchodce atraktivní.
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti do limitu, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Pojistné v takovém případě neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Z dohody o provedení práce se v roce 2026 platí sociální a zdravotní pojištění při hrubé odměně 12000 Kč a více, pro rok 2027 se limit zvyšuje o 500 Kč. Z dohody o pracovní činnosti se v roce 2026 platí sociální a zdravotní pojištění při hrubé odměně 4500 Kč a více, pro rok 2027 se opět limit zvyšuje o 500 Kč.
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- Při podepsaném prohlášení k dani snižuje vypočtenou daň z příjmů i z pracovních dohod sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Pokud je hrubá odměna do limitu a je podepsáno prohlášení k dani, tak se z odměny neplatí vůbec žádné daně.
Starobní důchodci již mají důchod
Pokud se z pracovní dohody neplatí sociální pojištění, tak takové zaměstnání mimo jiné nemá žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu. Takové zaměstnání nezvyšuje dobu pojištění a ani osobní vyměřovací základ. Kdo pracuje pouze na pracovní dohody do limitu (třeba i současně pro více zaměstnavatelů), ten má důchodový problém, protože při nesplnění nějaké zákonné podmínky pro zařazení do kategorie státních pojištěnců (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek) vzniká mezera v pojištění. Za dané období není vyřešen pojistný vztah a dokonce dochází k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. To však neplatí pro starobní důchodce, ti již pobírají starobní důchod. Neplacení sociálního pojištění je pro ně jednoznačně výhodné.
Zdravotní pojištění platí stát
Starobní důchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, což je velmi důležité. Zaměstnání na pracovní dohody s odměnou do limitu jim tak nevadí, mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Zaměstnanci pracující pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu si musí sami platit zdravotní pojištění jako OBZP, pokud nesplňují jinou zákonnou podmínku pro placení zdravotního pojištění státem (např. pobírání rodičovského příspěvku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).
Závěrem
Brigáda na pracovní dohody s nízkou odměnou do limitu je pro starobní důchodce výhodnější než pro ostatní zaměstnance, protože mají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a u OSSZ. Možná negativa ze zaměstnání na pracovní dohody, která mohou v praxi nastat, se tak netýkají starobních důchodců, kteří naopak v plném rozsahu čerpají benefit formou výhodného zdanění.
TIP: Kalkulačka dohody o provedení práce
TIP: Kalkulačka dohody o pracovní činnosti
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