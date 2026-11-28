Poradna: Jaké daňové úlevy mám jako předdůchodce?
štítky Daně Penze čtení na 3 minuty | přečteno 127×
Robert: Po skončení podpory jsem odešel před čtyřmi měsíci do předdůchodu. Do normálního důchodu mám dva roky. Kamarád mi teď nabídl práci na zkrácený úvazek za pěkné peníze. Práce by mě bavila a nebyla by náročná. Mohu práci přijmout a jaké bych platil daně, ať si to mohu propočítat? A jak by situaci změnilo, kdybych šel do předčasného důchodu, pokud můžu?
V předdůchodu pobíráte vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, nepobíráte zatím žádný státní důchod. Předpokládám, že jste do předdůchodu odešel, protože jste nechtěl volit trvale krácený předčasný důchod a měl jste původně v plánu odejít až do nekráceného řádného starobního důchodu.
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Toto své rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Požádat si nyní o předčasný důchod můžete kdykoliv, protože věkovou podmínku již splňujete. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž o předčasný důchod není možné požádat zpětně a pro přiznání předčasného důchodu je nutné splnit podmínku minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 40 let.
Předdůchod a zkrácený úvazek
Pokud začnete během pobírání předdůchodu pracovat, tak můžete, a bez omezení. Pro předdůchodce neplatí žádná omezení. Jako předdůchodce můžete pracovat na plný i na zkrácený úvazek i na některou z pracovních dohod. Pobírání předdůchodu Vám však žádnou speciální daňovou úlevu nebo zvýhodnění nepřináší. Jedinou výjimkou je, že by se na Vás nevztahoval dopočet při výpočtu zdravotního pojištění, protože jako předdůchodce jste u své zdravotní pojišťovny veden jako státní pojištěnec. Tato výhoda by se však uplatnila pouze v případě, že by Vaše hrubá měsíční mzda nebo odměna byla nižší než 24900 Kč, což je minimální měsíční mzda v roce 2027.
Sazby přímých daní
Z hrubé mzdy nebo hrubé odměny byste platil na sociálním pojištění 7,1 %, na zdravotním pojištění 4,5 % a na dani z příjmu 15 %. Vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nebo odměna nad trojnásobek průměrné mzdy. Sazby daní jsou tedy stejné jako u ostatních zaměstnanců. Vypočtenou daň z příjmu snižuje sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.
Nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % platí pouze pro řádné starobní důchodce, což Vy nejste, takže pobírání předdůchodu Vám slevu na pojistném ani na dani z příjmu nepřinese.
Pozor na volbu předčasného důchodu
Dostávat na účet současně předdůchod a předčasný důchod je možné, ale v takovém případě by se na Vás vztahovala příjmová omezení platící pro předčasné důchodce. Do dosažení řádného důchodového věku byste nemohl mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. To znamená, že byste nemohl pracovat na zkrácený úvazek. Na to je potřeba pamatovat. Jako předčasný důchodce byste mohl v roce 2027 pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou nižší než 12500 Kč, případně i pro více zaměstnavatelů současně.
Závěrem
Když jako předdůchodce budete pracovat na zkrácený úvazek, tak si zvýšíte nejenom současnou životní úroveň, ale i budoucí starobní důchod, neboť samotné období předdůchodu není náhradní dobou pojištění, takže i zkráceným úvazkem byste si zvyšoval dobu pojištění pro výpočet řádného starobního důchodu. Výše mzdy není v předdůchodu limitována. Jestliže byste nakonec zvolil odchod do předčasného důchodu, potom by pro Vás platila výše uvedená omezení ohledně vlastního příjmu.